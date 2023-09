Armand Duplantis : "Je n’ai pas de revanche à prendre"

À le voir déambuler dans les couloirs de l’hôtel servant de quartier général au Mémorial Van Damme, on a du mal à croire qu’à 23 ans, Armand Duplantis a déjà tout gagné et tout battu au saut à la perche. Casquette vissée sur la tête, T-shirt blanc avec le logo de son équipementier, short et baskets, le Suédois est apparu très relax ce jeudi, à la veille du rendez-vous bruxellois, dont il sera l’une des têtes d’affiche avec trois athlètes féminines, la Jamaïcaine Shericka Jackson, la Néerlandaise Femke Bol et l’Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh. Et pourtant, "Mondo" ne doit-il pas une revanche au public du stade Roi Baudouin ? L’an dernier, il s’était laissé surprendre par le Philippin Ernest John Obiena qui avait franchi la barre à 5,91 m, marque que le champion et recordman du monde avait manquée à trois reprises, déplorant alors sa seule défaite depuis plus d’un an.