5 euros en plus pour le titre-service ? "Les autorités doivent trancher", réclament trois fédérations patronales

Ce vendredi, elles ont détaillé leur argumentaire qui s’appuie sur une étude réalisée par Graydon, spécialisée dans l’analyse de la santé financière des entreprises. Deux euros seraient destinés à l’encadrement ressources humaines et la formation, deux euros à la rentabilité des entreprises et un euro aux conditions salariales et de travail, détaille Federgon.

"Sans intervention des gouvernements, un blocage total du secteur des titres-services est imminent", assurent les fédérations. Selon l’étude de Graydon, la part des entreprises déficitaires est en constante augmentation et est passée de 16,70% des entreprises en 2016 à 33,77% en 2021. Et un tiers des entreprises de titres-services ne disposent plus de liquidités suffisantes (chiffres 2021).

"Un risque immédiat" pour 9% des entreprises

En 2022, le résultat net d’exploitation médian par titre-service était de 0,025 euro et la moitié des entreprises ont déclaré un résultat net d’exploitation en 2022.

L’étude souligne aussi que les réserves des entreprises du secteur ont été plus durement touchées par l’augmentation des coûts salariaux et énergétiques que l’ensemble des entreprises. Avec pour conséquence un "risque immédiat de défaillance" de 9% des entreprises de titres-services contre 6% pour l’ensemble des autres secteurs. Tandis que 4 entreprises de titres-services sur 10 n’ont pas le financement nécessaire pour réaliser la transition ESG (environnement, social et gouvernance), ce qui les rend encore plus vulnérables face à un potentiel prochain choc économique.

Pour les trois fédérations, une augmentation de 5 euros du titre-service dès le 1er janvier 2024 est donc nécessaire pour "assurer un fonctionnement sain et économiquement et socialement responsable du secteur".

Une indexation depuis 2004 aurait d’ailleurs déjà vu la valeur d’échange progresser de 5,80 euros, relève Federgon. Qui appelle les autorités à trancher au plus vite la question du financement de ces 5 euros supplémentaires.