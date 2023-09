La Flandre boude-t-elle WorldSkills ?

Tant qu’à verser dans les symboles, il est coaché par Raphaël Colle, soudeur de formation et porte-drapeau de la Belgique en 1999 à Montréal. "Maarten et moi, nous nous sentons belges à 100%, de sang et de cœur", confie le coach. "J’étais fier de le voir agiter le drapeau belge, sans doute plus que lorsque j’étais à sa place, il y a 24 ans. Pendant dix secondes, j’avoue avoir pensé que c’était beau de voir qu’on a mis à l’honneur le seul flamand de l’équipe".

1 sur 24, c’est un peu plus de 4% de l’effectif. Comment expliquer une sous-représentation des compétiteurs du nord du pays dans une si grande compétition ? "C’est triste de n’avoir qu’un représentant flamand. Je suis persuadé qu’on pourrait doubler le nombre de jeunes en compétition si la Flandre avait compris toute l’utilité d’une expérience comme celle des EuroSkills. La Wallonie montre beaucoup plus d’implication pour la formation à l’excellence dans les métiers techniques. Ils motivent la jeune génération, les formateurs, les écoles. "

"Plus d’ambition avec tout un pays impliqué"

Raphaël en sait quelque chose : il officie à Bruxelles, où se côtoient francophones et néerlandophones et ou Maarten est un modèle pour ses camarades d’atelier. "Se former aux côtés du représentant de la Belgique au Championnat d’Europe, ça donne aussi envie de faire de grandes choses et d’avoir de grandes ambitions!"

Le coach et son élève ont bâti une relation de confiance. En osant une allusion à leur discipline, on dirait d’eux qu’ils sont soudés et se comprennent presque sans se parler.

L’exemple de Maarten peut-il inspirer d’autres jeunes, côté flamand ? "Je l’espère sincèrement", poursuit Raphaël. "Ce serait une bonne chose que d’autres jeunes imitent Maarten. Avec tout un pays conscient de l’utilité des WorldSkills et EuroSkills, on pourra prétendre à de plus grandes performances !".

Le jeune flamand (21 ans) a vécu intensément le fait d’être porte-drapeau de tout un pays "En 1999, j’ai ramené une médaille. Il peut y croire et pas seulement parce qu’il est porte-drapeau lui aussi! ", ose son coach.

"Pourquoi moi ?", répond simplement Maarten quand on lui demande les sentiments qui l’ont traversé lorsqu’il a défilé avec le drapeau belge, dans le stade de Gdansk. "Même pendant la cérémonie, j’ai eu du mal à réaliser", avoue le compétiteur.

Flandre, Wallonie : peu importe pour lui. "On forme une équipe, on s’encourage. J’espère seulement que la Flandre soutiendra davantage les jeunes qui ont l’ambition de participer à ces compétitions internationales. L’expérience est fabuleuse, elle mérite d’être vécue..."