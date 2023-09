Est-ce la future BMW Serie3 ?

Intérieur très futuriste ©BMW

Retour à la raison

Comme l’avait fait Chris Bangle au début des années 2000, le style est en rupture radicale avec ce que produit actuellement le constructeur. Le traitement des surfaces, la signature lumineuse, les rapports de volumes entre tôle et partie vitrées, tout change profondément. Et puisque cette Neue Klasse sera électrique, les fameux “naseaux” de calandre retrouvent enfin une taille plus raisonnable.

Un design épuré ©BMW

Techniquement, on sait que ces futures BMW utiliseront une nouvelle génération de moteurs et surtout, de batteries. Ces dernières devraient procurer jusqu’à 30 % d’autonomie en plus sans supplément de poids, et une efficacité en hausse de 25 %. La puissance de charge progressera également sensiblement et pourrait passer à plus de 250 kW, pour des recharges ultrarapides.