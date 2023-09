Pourquoi la peine record de l’une des têtes pensantes de l’assaut sur le Capitole est une mauvaise nouvelle pour Donald Trump

Poutant, le chef de la milice "Proud Boys" (fiers garçons en français) au casier judiciaire déjà bien rempli (pour vol et trafic de médicaments), n’était pas présent sur place lorsque des milliers d’émeutiers ont perturbé la certification des résultats de l’élection présidentielle perdue par Donald Trump.

Cela n’a pas empêché Timothy Kelly, le juge du district de Columbia (Washington DC, nommé par… Trump), de considérer Tarrio comme l’un des principaux responsables de l’assaut, qui a fait cinq morts - principalement parmi les émeutiers.

"Ne foutez pas le camp"

Et pour cause, le 6 janvier 2021, le chef de la milice lâchait, sur un réseau social bien connu des militants suprémacistes américains, cette petite phrase : "Fier de mes gars et de mon pays. Ne foutez pas le camp."

Au même moment, le mouvement insurrectionnel battait son plein à Washington, mettant en danger les élus occupés à certifier le résultat de l’élection présidentielle. De quoi satisfaire Tarrio ; au moins 200 de "ses gars" étaient alors sur place, impatients d’en découdre.

Malgré ce rôle "à distance" (les autorités lui avaient intimé l’ordre de rester hors de la capitale américaine après sa participation présumée à des troubles qui avaient déjà éclaté mi-décembre), Tarrio, fervent supporter de Trump ou du policier meurtrier de George Floyd Derek Chauvin, aura donc écopé d’une peine à la hauteur de son statut de "chef" de la milice "Proud Boys".

Ces derniers jours, ses lieutenants, qui eux étaient présents le jour des faits, avaient également pris des peines lourdes. Dominic Pezzola, qui avait brisé une fenêtre et permis à la foule de pénétrer le bâtiment, a pris dix ans ; Ethan Nordean, lui aussi présent, a pris 18 ans ; Zach Rehl, également condamné par le juge Kelly, 15 ans ; Joseph Biggs, militant suprémaciste très actif sur les réseaux sociaux avant de se rendre au Capitole, où il a coordonné certaines actions par talkie-Walkie, s’est vu infliger 17 ans de prison.

"Allons au Capitole"

Des peines importantes, donc, mais qui restent en deçà de celle dont a hérité Enrique Tarrio, "ultime leader qui organisait [l’assaut] et était motivé par un zèle révolutionnaire", a sévèrement déclaré le juge Kelly à la fin de l’audience de trois heures.

Pour Donald Trump, dont le procès pour son rôle dans l’assaut du Capitole est fixé au 4 mars 2024, la lourde condamnation d’Enrique Tarrio est une très mauvaise nouvelle. Pour rappel, ce que l’ancien président a dit ce jour-là n’est pas très éloigné de ce qu’a dit le chef des "Proud Boys" : "Nous n’abandonnerons jamais. Nous allons nous rendre au Capitole, et nous allons féliciter nos courageux sénateurs et membres du Congrès. Mais il y en certains que nous ne féliciterons pas vraiment…. parce que nous ne reprendrons jamais notre pays en étant faible; il faut montrer sa force, il faut être fort…"