Le Fédéral et les Régions à nouveau devant le tribunal pour les contraindre à agir pour le climat

Même si le jugement est accablant, il n’a pas changé grand-chose à la politique climatique belge puisque, pour ne citer que cela, la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre reste orientée vers le haut.

Puisque, estime l’Affaire Climat, les responsables politiques n’ont pas pris la mesure de ce verdict et que celui-ci n’a pas suscité "un sentiment d’urgence", l’ASBL est allé un pas plus loin. Le 17 novembre 2021, elle a interjeté appel pour que le jugement de première instance soit assorti d’objectifs contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La procédure d’appel commencera le 14 septembre avec des plaidoiries qui se dérouleront pendant quatre semaines, les jeudis et vendredis, à la Cour d’appel de Bruxelles.

Concert vendredi et manifestations dimanche

"Les droits de l’homme sont violés dans notre pays en raison de politiques climatiques négligentes, c’est un fait qui deviendra, hélas, de plus en plus tangible et concret jour après jour, mois après mois et année après année. Et chaque jour est un jour de trop. Nous voulons garantir un avenir sûr à nos enfants et petits-enfants", justifie Serge de Gheldere, président de l’Affaire Climat. L’ASBL rappelant que le dernier rapport du Giec, publié après la décision de première instance, montre que les risques climatiques ont été sous-estimés dans les rapports précédents et qu’ils deviendront de plus en plus difficiles à gérer.

L’Affaire Climat va donc demander à la Cour d’appel d’ordonner la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 61% à l’horizon 2030 (par rapport à 1990). Aux Pays-Bas et en Allemagne, des politiques climatiques plus ambitieuses avaient été adoptées à la suite de décisions judiciaires allant dans le sens de ce que réclame l’Affaire Climat pour la Belgique.

En guise d’échauffement à ce nouveau round judiciaire, ce vendredi 8 septembre, l’Affaire Climat organise une soirée au Het Depot à Louvain afin de récolter des fonds pour ce procès en appel. Deux jours plus tard, ce dimanche 10 septembre, des manifestations auront lieu dans une trentaine de villes et communes du pays afin de sensibiliser la population à ce nouvel épisode judiciaire.