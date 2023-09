Un " Coup de théâtre " pour attirer un nouveau public dans les salles

La pandémie passée, le secteur a estimé qu’il ne fallait pas en rester là. Et lors d’une rencontre l’an dernier au Festival d’Avignon, une réflexion a été lancée pour envisager la suite. Le résultat, c’est l’opération "Coup de théâtre, toutes les scènes s’ouvrent à vous", qui se déroulera du 29 septembre au 8 octobre prochain. Un partenariat entre le service public et l’ensemble du secteur des arts vivants qui vise à encourager de nouveaux publics à se rendre dans les salles de spectacle.

L’opération se déclinera dans les salles et sur les antennes de la RTBF. Sur le terrain, l’action se traduira par un accueil particulier pour les spectateurs, avec des tarifs préférentiels suivant le lieu. Pour l’instant, cela concerne 19 spectacles à Bruxelles, 8 en province de Liège, 3 en province de Namur, 10 en province de Hainaut, 2 en province de Luxembourg et 2 en Brabant wallon.

Trois diffusions de spectacles

Sur la RTBF, outre une attention particulière au spectacle vivant portée dans les émissions Culture Club (le 30/09 sur Tipik) et Kiosk (La Première, le samedi de 14 à 15 h), il y aura trois diffusions de spectacles sur les différentes chaînes.

La Une programmera Lucrèce Borgia de Victor Hugo le vendredi 29 septembre à 22 h 05. Le spectacle mis en scène par Emmanuel Dekoninck avec Catherine Conet (Dona Lucrezia), Geoffrey Tiquet (Gennaro), Denis Carpentier (Gubetta) Julie Prayez (Princesse Negroni) et Georges Lini (Don Alphonse d’Este) a attiré des milliers de spectateurs dans les ruines de Villers-la-Ville durant l’été.

Le vendredi 6 octobre, à 22 h 40, c’est sur La Trois que l’on retrouvera Andromaque, de Jean Racine, enregistré au Théâtre de Liège. La captation a fait l’objet d’une grande attention, avec une collaboration inédite avec la firme EVS spécialisée dans la retransmission des événements sportifs.

Enfin, un troisième rendez-vous est donné aux amateurs d’humour et de stand-up l e dimanche 8 octobre à 21 h 05 sur Tipik avec le Kucheka Comedy Festival, qui a réuni dernièrement une série d’humoristes de la diaspora africaine, dont Kody, Cécile Djunga, Élodie Arnould…

Numéro "zéro"

Tous les interlocuteurs présents lors de la présentation de cette semaine spéciale l’ont dit: il s’agit d’un numéro "zéro", qui demande à être reconduit et amélioré.

France Télé, qui mène le même genre d’opération depuis le Covid, avait diffusé en avril dernier pas moins de huit spectacles sur ses quatre chaînes et à des horaires variés, aussi bien l’après-midi qu’en prime. Ici, à l’exception du spectacle d’humour, il faudra veiller tard pour regarder Lucrèce Borgia ou Andromaque.

Il y a évidemment des raisons économiques là derrière. Mais pas seulement, selon Sylvestre Defontaine, responsable de la thématique culture à la RTBF: "Durant la crise du Covid, on a remplacé les dessins animés sur Outftivi à 17h par du théâtre jeune public. Et nous avons eu beaucoup de réclamations. Le but d’une telle opération n’est pas de dégoûter ou de faire fuir les gens, mais de surtout leur donner l’envie de retourner dans les salles."