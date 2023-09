Procès des attentats: le Parquet réclame le maximum pour tous les accusés

La demande de perpétuités s’est enchaînée dans le réquisitoire du parquet fédéral ce mardi matin. Après avoir requis, lundi, les peines à l’égard d’Oussama Atar et Sofien Ayari, les deux procureurs se sont penchés sur le sort à réserver aux six autres accusés. Ce réquisitoire, c’est une "demande" de la partie accusatrice dont le jury tiendra compte tout en disposant de sa liberté de choisir, in fine et dans le cadre légal requis, la peine qui lui semble la plus adéquate au regard des actes posés par les coupables et des circonstances atténuantes dont ils pourraient éventuellement tenir compte.

1. Mohamed Abrini

Sans surprise, c’est la perpétuité, une mise à disposition du Tribunal d’application des peines de 15 ans ainsi que la déchéance de nationalité qui ont été requis pour Mohamed Abrini. Le Parquet a présenté "l’homme au chapeau" comme "un pilier de la cellule ". Faut-il tenir compte de son refus de se faire exploser à Zaventem ? "Il n’a pas refusé de tuer, il a juste évité de mourir lui-même."

Il avait déjà écopé de la peine maximale pour les attentats de Paris, assortie d’une peine de sûreté de 22 ans. Selon le Parquet, cette peine supplémentaire ne s’appliquera pas en Belgique, où il purgera sa détention. L’accusation alors requis la mise à disposition du Tribunal d’application de peines de 15 ans. Cette mesure complémentaire permet au TAP de le maintenir en détention ou de lui permettre des mesures probatoires après avoir purgé la peine initiale.

Le Parquet a aussi requis la déchéance de sa nationalité: "il a trahi un pays qui l’a accueilli."

2. Osama Krayem

Le parcours du Suédois était assez similaire à celui d’Abrini: Krayem, c’est le terroriste qui ne s’est finalement pas fait exploser dans le métro.

À son égard, le Parquet a requis la perpétuité et une mise à disposition du Tribunal d’application des peines de 15 ans. "Son aide est indispensable dans les deux attentats de Zaventem et Maelbeek." Le Parquet a insisté sur l’expérience de combattant djihadiste engrangée en Syrie. Et s’il ne s’est pas fait exploser dans le métro, ce n’est pas une circonstance qui plaide en sa faveur. " S’il n’a pas voulu mourir lui-même, il a donné la mort à 35 personnes.

Tuer des autres: oui ; se suicider: non. Aucune des victimes n’accepterait cette lâcheté comme une circonstance atténuante."

3. Salah Abdeslam

Le jury ayant reconnu le Français comme coupable des assassinats, c’est aussi la peine maximale (+ les 15 ans de mise à disposition) qui a été requise. "Vous ne devez lui accorder aucune circonstance atténuante. Il a décidé de continuer sa guerre en Belgique en souhaitant tuer des victimes innocentes et inconnues."

La procureur s’est aussi dit choquée "par son attitude à l’audience. Rires, bavardages ou apitoiement sur son sort alors qu’il n’en avait pas pour les victimes."

4. Ali El Haddad Asufi

Les motivations de l’arrêt de culpabilité avait déjà donné le ton concernant Ali El Haddad Asufi. Le réquisitoire du Parquet a achevé l’accusé qui, lorsqu’il a entendu prononcer la "perpétuité ", s’est effondré, la tête entre les deux mains. Pendant plusieurs minutes, il est resté prostré. Puis s’est écrasé sur son pupitre, le front contre l’avant-bras. El Haddad Asufi demandera d’ailleurs à être extrait du box avant la fin du réquisitoire… Déjà condamné pour les attentats de Paris, il s’en était pourtant pas trop mal sorti avec une peine de 10 ans alors que le parquet national français en réclamait 16. Mais à Bruxelles, c’est la perpétuité, une mise à disposition de 15 ans et la déchéance de la nationalité qui ont été requis. " Il a agi en connaissance de cause, martèle le parquet. Il a vu les conséquences des attentats de Paris."

"Il a apporté son aide aux frères El Bakraoui (qui se feront exploser à Zaventem et à la station de métro Maelbeek) et il connaissait leur radicalisation et leur caractère terroriste."

5. Bilal El Makhoukhi

El Makhoukhi ne figurait pas dans le dossier des attentats de Paris " mais il a vécu l’onde de choc. Il a aidé le groupe terroriste qui réitérait son projet terroriste. " Pour lui aussi, c’est la perpétuité, une mise à disposition de 15 ans et la déchéance de nationalité.

El Makhoukhi était aussi en récidive puisqu’il avait été condamné par le tribunal d’Anvers pour sa participation au djihad en Syrie aux côtés de Daech. "Je n’ai pas confiance en lui ", assène le procureur.

6. Hervé Bayingana

Le seul accusé du jour qui ne prend pas la perpétuité, c’est Bayingana puisque le Belgo-rwandais n’a pas été reconnu coupable des assassinats. Mais, pour sa participation aux activités du groupe terroriste, le Parquet requiert les 10 ans maximum ainsi que la déchéance de la nationalité belge. "Il a nourri les assassins, a fourni des cartes téléphoniques et des vêtements. Il a permis au groupe de poursuivre un dessein terroriste." Proche de Bilal El Makhoukhi, "la personnalité dangereuse de son ami n’aurait pu lui échapper."

Lundi, le parquet avait requis la perpétuité, la mise à disposition de 15 ans et la déchéance de nationalité pour Oussama Atar. Pour Sofien Ayari, acquitté pour les assassinats, il n’avait pas requis de peine puisqu’il doit déjà en purger une autre (20 ans) supérieure au maximum qu’il encourrait (10 ans).