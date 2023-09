EuroSkills: réfugié albanais, Santino porte avec fierté les couleurs de la Belgique

Depuis 2017, ce Verviétois d’adoption a fait d’énormes progrès dans la langue de Molière, même s’il s’avoue encore "trop timide pour prendre la parole en public", de peur de faire des fautes. "Mais je me rends compte qu’on n’arrive à rien si on ne prend pas de risque." Une mentalité conquérante qui le mène là où il est aujourd’hui: en digne représentant du savoir-faire belge aux EuroSkills.

©-WorldSkills Belgium

Ils seront 23 aux côtés du jeune maçon. 23 représentants qui, comme Santino, veulent donner le meilleur d’eux-mêmes.

Des constructions en cailloux au bord d’une rivière albanaise au titre d’ambassadeur belge en maçonnerie, le parcours de Santino est une leçon de vie et de persévérance. "Depuis que je suis petit, j’ai toujours aimé les métiers manuels. J’ai quitté mon pays d’origine à 14 ans mais je travaillais déjà. En Belgique, j’ai commencé une filière professionnelle à Don Bosco Verviers. Construire avec mes mains et voir le résultat de mon travail, voir de quoi je suis capable, ça me plaît beaucoup."

Ambition médaille

Son coach Benoît Noyer est expert depuis 2016 pour la Belgique. Le duo formé par les deux hommes est complémentaire. "Santino évolue bien. Son travail est propre, précis et soigné, même s’il lui reste des points d’amélioration", avoue l’intéressé, formateur à l’IFAPME Tournai-Mons.

Au point de tenter l’aventure WorldSkills Belgium "pour découvrir mon niveau ". Bien lui en a pris: Santino a été choisi pour représenter son pays d’adoption en Pologne. "Je suis très fier d’arborer les couleurs belges car la Belgique m’a accueillie et m’a aidée à trouver ma voie. Aujourd’hui, je m’épanouis dans la maçonnerie et je ne veux pas d’autre chose. Mon métier, c’est ma vie."

Ses attentes pour la compétition ? Elles sont élevées, comme pour la plupart de ses compagnons de route en Pologne. "Je vais donner le maximum de moi-même pour ramener une médaille de mon aventure à Gdansk." Et rendre à la Belgique tout ce que son pays d’adoption lui a donné…

Mélusine Simon (Etterbeek), pour coiffer au poteau toutes ses adversaires ?"Ado, je me coiffais 7 heures par jour"

Ne coupons pas les cheveux en quatre: Mélusine Simon a la coiffure dans le sang. Cette jeune femme "d’une famille universitaire" s’est lancée quand le coiffeur de son enfance a pris sa retraite. "Quitte à ne pas être contente, autant l’être toute seule dans ma salle de bains", sourit l’Etterbeekoise de 25 ans. "Je n’étudiais plus. Je me coiffais 7 heures par jour. Ça me coûtait des centaines d’euros en teintures et cosmétiques. Je passais du rose au bleu puis au blond platine". Mélusine en est certaine: elle veut faire de sa passion son métier. Sa famille s’arrache les cheveux. "J’étais bonne élève, mes parents voulaient que je fasse l’univ’". Elle tient bon. Et représente aujourd’hui la Belgique à EuroSkills. Avec le soutien de sa patronne, Véronique Kuperblum: "Arrêtons de dire que si on n’est pas bon à l’école, on n’a qu’à faire coiffure". Et la fierté de sa famille. "Ma grand-mère s’est fâchée quand je lui ai annoncé que je faisais la coiffure. Mais désormais, elle refuse tout autre coiffeur que moi".