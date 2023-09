Établissements fermés et appels à manifester: à Mayotte, un début d’année scolaire sans eau

Rationnement

L’urgence st telle que les autorités ont dû, faute de mieux, établir un calendrier pour le moins restrictif : les villages sont rationnés en eau deux jours sur trois, tandis qu’en ville, les coupures interviennent plusieurs heures par jour - sans compter les interruptions impromptues et le fait que les habitants sont invités à ne pas boire juste après la reprise de l’acheminement de l’eau, celle-ci restant impropre à la consomation plusieurs heures d’affilée...

En pleine rentrée, la pénurie frappe de plein fouet de nombreuses familles précarisées qui comptaient sur les établissements scolaires pour protéger leurs enfants de la soif.

Mais à l’école aussi, les perturbations vont bon train. Ce mardi, les quelque 2600 élèves du lycée Bamana, à Mamoudzou, principale ville de l’île, ont été renvoyés chez eux du fait de la pénurie. Si les cours devraient reprendre ce mercredi, d’autres établissements ont été impactés ou sont en voie de l’être, comme à Dembéni (centre de l’île), où une école a dû fermer, suscitant la colère des parents, qui ont manifesté devant l’établissement.

De quoi mettre le ministre français des outre-mer, Philippe Vigier, sous pression. En visite à Mayotte ce week-end, ce dernier a annoncé un "plan Marshall" de l’eau. Un plan qui, selon le ministre "bénéficie d’un engagement financier exceptionnel de l’État" afin d’agir à "très court, moyen et long terme pour garantir un accès à l’eau en quantité suffisante et de qualité irréprochable."

À très court terme, l’État prend donc en charge "la distribution de bouteilles d’eau aux publics fragiles à raison de 2L/jour et par bénéficiaire." Toujours pour le très court terme, une quinzaine de citernes d’eau ont été déployées, "pour les zones non couvertes par les réseaux et alimentées par une station de traitement de l’eau afin d’éviter tout risque sanitaire."

À plus long terme, les autorités comptent sur le déploiement de 200 rampes d’eau (dont 120 seraient déjà opérationnelles), mais aussi sur "l’installation de 1000 cuves dans les établissements scolaires et sanitaires."

"Eau secours"

Dans cette course à l’eau, le gouvernement compte également sur "la finalisation d’un chemin d’eau", un "réseau sécurisé de distribution pour tous les établissements sensibles" et un suivi redoublé "de la qualité de l’eau" dont les résultats seront communiqués aux mairies.

Pas de quoi étancher, pour l’heure, la colère des habitants : il est attendu que certains manifestent dès ce samedi à Mamoudzou. Certains slogans circulent déjà sur des tracts et via les réseaux sociaux : "Mayotte a soif!",, "Eau-Secours, soif qui peut!", "Boire ou mourir ils ont choisi", etc.