Ukraine: le ministre de la Défense débarqué sur fond de lutte intense contre la corruption

Contrat surgonflé

Pour rappel, l’affaire, rendue publique en janvier dernier, concernait notamment un contrat sur les produits alimentaires destinés aux soldats - le tout, à un prix présumé surévalué Selon une enquête du site d’information ZN.UA.

Ce contrat de 13 milliards de hryvnias (environ 324 millions d’euros) aurait été passé avec des prix "deux à trois plus élevés" que les tarifs en vigueur pour les produits alimentaires de base. À l’époque, le vice-ministre de la Défense Viatcheslav Chapovalov, en charge de l’appui logistique des forces armées, avait été démis de ses fonctions. Oleksiy Reznikov avait, lui, assuré que le scandale relevait d’une "attaque informationnelle artificielle" fondée sur un "faux prétexte".

Sa version n’a visiblement pas résisté à l’épreuve des faits ; il devrait être remplacé par Rustem Umierov, membre de l’opposition au gouvernement dont la candidature est pourtant soutenue par le président Zelensky. Le parlement doit encore avaliser cette candidature.

Ce petit séisme militaro-politique intervient alors que l’Ukraine tente par tous les moyens de percer les défenses russes dans le sud du pays. Et vient rappeler brutalement que le pays mène de front une autre guerre, celle contre la corruption. L’Ukraine demeure en effet l’un des États les plus corrompus au monde: 116ième sur 180 selon Transparency International.

"Affaires impliquant des hauts fonctionnaires"

Or le pays entend un jour rejoindre l’Union européenne et continuer de lever les fonds colossaux nécessaires à sa future reconstruction. Pas question donc de lâcher du lest là-dessus, y compris lorsque cela concerne des sphères sensibles. Semen Kryvonos, chef du Bureau national ukrainien de lutte contre la corruption (NABU), qui a notamment enquêté sur le contrat surgonflé passé par le ministère dirigé par Oleksiy Reznikov, l’assume pleinement : "La corruption n’est plus considérée comme un simple délit, mais comme un crime contre la sécurité nationale", déclarait fin août, auprès de l’agence Reuters, Le chef du NABU, déclinant les nouvelles priorités de cette agence indépendante fondée en 2015. Sont citées la Défense, la reconstruction et l’énergie, mais aussi "des affaires impliquant des hauts fonctionnaires dont les stratagèmes lucratifs illustrent la nature systémique de la corruption dans ce pays", a expliqué M. Kryvonos, dont l’agence vient tout juste de signer un partenariat avec le FBI américain.