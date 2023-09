Procès des attentats: Le Parquet veut "condamner sévèrement" les coupables

Ce lundi matin, au cours d’une première partie d’exposé concentrée sur l’aspect théorique des condamnations, les deux procureurs Somers et Michel se sont montrés déterminés à ne pas laisser de place à la complaisance. Pour tous les coupables disposant d’une double nationalité, ils vont probablement requérir la déchéance de la nationalité belge.

Et sur les peines à proprement parler, ils ont rappelé au jury "qu’il me semble normal de condamner sévèrement ceux qui se sont attaqués à notre société." En plus de la peine de prison, le Parquet annonce la couleur en requérant des peines complémentaires via la mise à disposition du Tribunal d’application des peines: "Nous allons vous demander de prononcer ces peines."

Le jury - composé des jurés et des trois magistrats - pourra aussi faire valoir des circonstances atténuantes afin de ne pas attribuer la peine maximale. Ce n’est pas du goût des procureurs qui rappellent que tous les coupables figurant dans le box des accusés pourront sortir un jour de prison. Lors de l’analyse des circonstances atténuantes, le jury tiendra compte - notamment - de la personnalité du coupable. Le parquet met le jury en garde: attention à ne pas trop s’attendrir: "le pardon ne vous appartient pas. C’est aux victimes à pardonner. Vous devez juger sans haine et sans crainte en tenant compte de la personnalité. Mais votre dernière pensée doit être tournée vers les victimes." Et d’insister: "tout était prémédité".

Peines cumulées avec celles de Paris ?

Du côté de plusieurs gars figurant dans le box des accusés, l’enjeu est de savoir quelle sera l’addition finale en tenant compte (ou pas) des peines prononcées par la justice française pour les attentats de Paris. Sont concernés: Abdeslam, Abrini, Krayem, Ayari et El Haddad Asufi. Leurs avocats souhaiteraient trouver la ficelle qui leur permettrait d’éviter un cumul des peines. Mercredi, ils déposeront leurs conclusions relatives au "concours de peines". Leur objectif est de faire en sorte que "la peine la plus forte englobe la deuxième ", explique l’avocate Delphine Paci. Ce "concours de crime" repose sur l’idée d’englober les deux crimes - les attentats de Paris et de Bruxelles - puisque les deux crimes ont été commis alors que le premier, celui des attentats de Paris du 13 novembre 2015, n’avait pas encore été jugé.

Pas de peine pour Ayari

Sofien Ayari est concerné par ce double tarif. Et même triple puisqu’il avait été condamné, avec Salah Abdesla, à 20 ans pour la fusillade de la rue du Dries. Cette condamnation par le tribunal correctionnel de Bruxelles est supérieure au maximum que le Parquet pouvait requérir pour les attentats de Bruxelles. Le Tunisien ayant été reconnu coupable de la seule participation aux activités du groupe terroriste (et pas pour les assassinats), il n’encourait donc que 10 ans maximum. Le procureur Michel a alors demandé au jury "de vous référer à la peine prononcée le 23 avril 2018." Il ne devrait donc pas avoir de peine supplémentaire pour Ayari.

Enfin pour Ousama Atar, grand absent du procès et incarnant le rôle de coordinateur des attentats de Bruxelles et de Paris, le parquet a requis le maximum: la perpétuité, une mise à disposition du Tribunal des applications des peines de 15 ans et la déchéance de nationalité.

Ce mardi, le Parquet requerra sur les peines pour les 6 autres coupables.