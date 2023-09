Delhaize: 17 reprises, avant le round de jeudi

"Déjà" ou "seulement", puisque le plan du groupe de distribution belgo-néerlandais est de céder 128 supermarchés en gestion propre. On est donc à 25% du total sept mois après l’annonce du plan de franchisation, le 7 mars, ce qui laisse sceptiques des syndicats toujours inquiets pour le sort des plus petits magasins, les moins rentables, ceux qui suscitent peu de convoitise.

Une faible proportion

"On est loin d’une vague, malgré les grandes déclarations de Delhaize. Nos actions de ralentissement portent leurs fruits. Je pense que les franchisés se rendent compte que ce n’est pas si évident", estime Myriam Delmée, la présidente du Setca.

Selon Myriam Djegham, la secrétaire permanente Commerce à la CNE, le rythme d’annonce des franchisations démontre une difficulté de Delhaize à trouver des repreneurs. "Trente-deux magasins sur 128, c’est une petite proportion alors que la direction avait annoncé vouloir faire la transition plus rapidement. Cela confirme que le projet économique ne tient pas la route, surtout que Delhaize offre des enveloppes commerciales et des réductions de loyer pour convaincre les nouveaux franchisés."

Les syndicats font ainsi valoir que, sur les 17 nouvelles reprises, trois seulement sont des candidatures externes pour sept venants de collaborateurs internes à Delhaize et autant de repreneurs qui sont des affiliés existants. La syndicaliste CNE se plaint aussi du non-respect des commissions paritaires. "Certains repreneurs ont désormais plus de trois magasins et devraient donc rentrer dans la commission paritaire 202, avec de meilleures conditions pour les travailleurs", indique-t-elle.

Rendez-vous ministériel

C’est donc avec le sentiment que leur résistance n’est pas vaine que les organisations représentant les travailleurs se rendront, jeudi, à la réunion organisée au cabinet du ministre Dermagne afin d’arrondir les angles avec la direction du groupe commercial, qui ne s’est jusqu’ici pas illustrée par son sens de la concertation sociale. Après l’échec de la conciliation, le ministre a désigné cette fois un "facilitateur", Robert Tollet, qui a présidé le Conseil central de l’économie durant 32 ans. Ce démineur expérimenté pourra-t-il dégager des terrains d’entente dans un conflit social embourbé depuis des mois ?

Le CEO de Delhaize a été invité à la réunion. "On verra s’il y a une volonté de la part de Delhaize. C’est en tout cas la première fois que le CEO va se mettre autour de la table depuis le 7 mars. Cela n’aurait aucun sens s’il n’était pas là", souligne Myriam Delmée. "Moi, je trouve que la réunion est tardive, mais j’y vais de manière constructive. Mon optimisme n’est pas béat pour autant, loin s’en faut. Ceux qui décident sont de toute façon en Hollande."

320 départs

En attendant, les syndicats entendent maintenir la pression. "Deux choses importantes sont sorties du Conseil d’entreprise", ajoute encore Myriam Delmée. La première, dit-elle, c’est que plus de 300 membres du personnel des magasins concernés par la franchisation "ont quitté l’entreprise depuis l’annonce de la restructuration, c’est comme cela que je l’appelle". Des personnes qui ont démissionné sans doute en ayant trouvé d’autres perspectives, mais aussi à cause du ras-le-bol qui les pousse à quitter le navire. Des départs qui étaient "prévisibles", et qui dans une certaine mesure arrangent autant la direction du groupe Delhaize, contrainte à un maintien de l’emploi, que les repreneurs des magasins franchisés.

L’autre annonce concerne un "taux de maladie" en forte augmentation ( "plus de 30%") au sein de Delhaize. Conséquence là aussi de l’ambiance délétère que fait régner ce conflit. La tâche du ministre Dermagne est, d’un point de vue social, capitale.