Abdeslam: "me renvoyer en France, c'est m'envoyer à la mort"

Purger sa peine en Belgique, c’est une forme d’aménagement de fin de vie auquel s’accroche le terroriste. Et il l‘a réexpliqué avec ses propres mots. "Mon avenir, ma réinsertion, c’est en Belgique. M’envoyer en France, c’est m’envoyer à la mort. Ma famille n’a plus de moyens pour venir me voir si on m’envoie là-bas. Je vous demande de me laisser auprès de ma famille. Ça fait plus de 50 ans qu’ils sont en Belgique et ils n’ont jamais eu de problèmes. En me renvoyant en France, c’est les punir aussi."

L’avocat français Vettes a rappelé que son client ne peut rien entrevoir avant 30 ans puisqu’il a été condamné à la perpétuité incompressible. Vu le régime strict imposé par la France, il s’interroge. "La peine incompressible peut être levée après 30 ans s’il présente des gages de réinsertion. Mais la France le met dans l’impossibilité de présenter ces gages de réinsertion."

Harold Sax, membre du cabinet belge défendant Abdeslam dans le procès des attentats de Bruxelles, regrette que la France s’entête à ce qu’Abdeslam y purge sa peine. "Monsieur Abdeslam n’est pas un trophée." Et de rappeler que son client "n’a aucun lien avec la France."

L’État belge ne le conçoit pas ainsi. L’avocat Bernard Renson entend que l’on respecte les règles d’extradition et les accords européens. "Cette procédure n’a pas de raison d’être," explique-t-il dans son développement. Et il s’amuse: "C’est un procès étonnant à l’heure où les prisons belges sont décriées." Quant aux arguments de respect de la convention européenne des droits de l’homme, l’avocat de l’État belge réplique: "ce n’est pas votre rôle", dit-il à la présidente. "Et vous n’êtes pas le juge d’appel des conditions de détention en France."

Le tribunal se prononcera dans un délai de maximum un mois "et probablement avant", a assuré la présidente. Car il est fort probable que Salah Abdeslam pourrait retourner en France dans les deux semaines. Soit à la fin du procès des attentats de Bruxelles.