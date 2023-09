Le Marketplace de Facebook, une mine d’or pour les arnaqueurs

Quelques internautes ont cependant l’air fiables et retiennent son attention. Mais une fois la conversation engagée, ces derniers tiennent tous le même discours. "Après m’avoir demandé où j’habitais, ils proposent de m’envoyer un “ agent ” d’une société de transport, comme DPD ou Bpost, pour venir récupérer le colis en échange d’argent liquide."

L’apprenti vendeur ne débusque pas immédiatement la supercherie. "Si le livreur me donnait la somme en espèces, je ne voyais pas le problème. Puis, je me suis dit que ces livreurs n’avaient en réalité pas le droit de remettre de l’argent en main propre." Une rapide recherche sur la toile, et Laurent tombe sur plusieurs témoignages de victimes de ces arnaques, très fréquentes. Ni une ni deux, il coupe court aux conversations entamées avec ces individus et signale les profils suspects.

Aboutir au compte bancaire

Ces récits, Olivier Bogaert, expert en cybersécurité à la Computer Crime Unit, les connaît sur le bout des doigts. L’approche suit un scénario bien rodé. Après un premier contact, le vendeur reçoit un e-mail de la société de transport. "D’une manière ou d’une autre, la personne sera amenée à communiquer son numéro de compte." La fausse société de transport peut notamment lui réclamer des frais. Très souvent, le mail indique aussi que l’acheteur a déjà réglé la transaction, et que le vendeur doit donner son numéro de compte pour pouvoir recevoir l’argent. Cette manipulation permet à l’escroc de prendre le contrôle du compte bancaire de la victime, avec des conséquences parfois dramatiques.

Le Covid, un moment charnière

Si ces escroqueries sont difficilement quantifiables, les chiffres de la police fédérale relatifs à la criminalité informatique, dans sa globalité, sont éloquents. En 2013, 18 169 infractions étaient recensées, contre 48 782 en 2021 et 42 860 délits pour les trois premiers trimestres de 2022.

Selon le SPF Économie, qui reçoit également des signalements de consommateurs, la crise du Covid a représenté une période charnière. "Nous avons en effet constaté une augmentation du nombre de signalements concernant les fraudes aux achats en ligne, nous répond le service public. Cela est dû au fait que les Belges se sont davantage tournés vers l’e-commerce en période de confinement. "

En 2021 et 2022, la tendance s’est stabilisée puisque le SPF a recensé un peu plus de 3000 signalements par an pour des transactions entre particuliers sur ces plateformes de vente. "La facilité sur Marketplace, c’est qu’on n’est même pas obligé de se créer un compte, comme sur Vinted ou 2ememain par exemple, complète Olivier Bogaert. Nous constatons que cet outil est de plus en plus utilisé pour faire réagir les gens de manière instantanée. On peut le dire, Marketplace est devenu un nid à arnaques!"

Adopter les bons réflexes

Pour éviter ces escroqueries, la prudence s’impose sur les plateformes de vente. Les messages instantanés d’acheteurs potentiels sont souvent très suspects. "On peut conseiller à l’utilisateur d’aller voir les informations sur le profil de la personne : depuis combien de temps est-elle inscrite ? Quels sont les commentaires sous son profil ? On peut aussi faire une recherche sur internet au nom de la personne, notamment par l’intermédiaire de la plateforme Signal-Arnaques. Il y a alors une vérification du nom, de l’adresse mail etc., avec des témoignages de gens qui disent avoir été arnaqué par cet individu."

Sans aller aussi loin, notons encore que la réputation d’un internaute se vérifie aussi par le nombre d’étoiles dont il dispose. Méfiez-vous également des éventuels liens que vous transmet l’acheteur ou le vendeur. "N’hésitez pas à tout laisser tomber si quelqu’un vous offre plus que le prix demandé ou si l’on vous envoie un lien de paiement pour soi-disant vérifier si vous êtes fiable", recommande Test Achats. L’association de consommateurs met aussi les utilisateurs en garde, lorsqu’un acheteur propose de scanner un QR code lors du paiement. "Vous risquez de vous retrouver dans un environnement de paiement contrefait, parfois difficile à déceler." Vos données bancaires pourront ensuite être dérobées. "Il est plus sûr de demander un paiement en espèces ou de faire virer l’argent directement sur votre compte."

Un signalement, même sans être victime

S’il est trop tard, le SPF Économie conseille aux victimes d’escroqueries de prendre contact avec leur banque le plus rapidement possible, et d’introduire une plainte auprès du bureau de police locale. Si la victime utilise des données ou mots de passe similaires sur d’autres réseaux sociaux, il faut les changer au plus vite.

L’escroquerie peut par ailleurs être signalée auprès de l’inspection économique : "Et ce même si vous n’êtes pas victime directe et que vous avez constaté une tentative de fraude. Cela nous permettra éventuellement d’avertir la plateforme afin qu’elle supprime le compte", avance le service public. À cet égard, le SPF Économie rappelle que tous les signalements reçus sont analysés. Sur cette base, l’inspection économique détermine les mesures à prendre, qui peuvent aller d’un avertissement à l’élaboration d’un dossier à l’attention des autorités judiciaires. Cette enquête peut donc être assorties de réelles conséquences pour l’escroc.

Faut-il pour autant délaisser ces plateformes ? Après sa mésaventure, Laurent ne compte en tout cas pas réitérer l’expérience. "C’est dommage parce que l’idée de vente entre particuliers, en misant au départ sur la proximité géographique, est intéressante." Sa veste a néanmoins fini par trouver acquéreur… mais sur Vinted.

(*) prénom d’emprunt.