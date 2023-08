Une victoire hautement significative pour le Louvaniste de 32 ans. Et pour cause… Après le kilomètre, dimanche, il s’agit de sa deuxième médaille d’or lors de ce Mondial, de sa quatrième au total avec le bronze dans la course aux points et l’argent dans la course par élimination sur 10 km, ces trois-là sur piste donc.

Mais, surtout, Bart Swings a décroché sa 100e médaille internationale en roller (Mondial, Euro, Jeux mondiaux). Une fois la ligne d’arrivée franchie, il a été chaudement applaudi par ses dauphins, le Français Martin Ferrié et le Colombien Juan Mantilla, et les spectateurs.

“C’était un parcours très technique avec beaucoup de virages et de courbes serrées. Mon plan était donc de me positionner en tête. Je l’ai été longtemps avec une avance d’un ou deux mètres. J’étais quand même sur mes gardes parce qu’un adversaire pouvait toujours surgir de l’arrière et me priver de cette médaille d’or.”

Heureusement, il n’en fut rien et Bart a pu savourer cette médaille si particulière pour lui. Dans le détail, notre champion en est donc à… 100 médailles : 38 au Mondial, 50 à l’Euro et 12 aux Jeux mondiaux.

Un incroyable bilan auquel il convient, bien entendu, d’ajouter ses 12 médailles en patinage de vitesse, dont ses deux titres, olympique (2022) et mondial (2023), en mass-start.