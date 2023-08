Un million pour créer des espaces publics numériques en Wallonie

"Les demandes les plus fréquentes sont en lien avec l’e-banking. Les gens sont poussés par les banques, mais cela nécessite une certaine connaissance du PC, des logiciels, de ce qu’est l’authentification à double facteur", explique Alain Verwagen, un retraité qui durant 40 ans a travaillé dans l’informatique et qui, en bénévole, partage ses connaissances les mercredis après-midi dans le dernier EPN à avoir été créé, à Braine-le-Comte. 71 personnes y ont reçu des conseils depuis l’ouverture, en février.

Un peu perdues

"La majorité des gens ont une connaissance relativement faible de l’informatique. Ce sont surtout des personnes du 3e âge qui ont reçu un smartphone ou une tablette et qui sont un peu perdues par rapport à ce qu’ils savent en faire. Le problème de la sécurité est, notamment, très important pour eux", explique l’informaticien, tout occupé à éclairer Marie-Ange, souriante octogénaire venue demander un peu d’aide pour la gestion de ses fichiers photos.

Ouverts à tout citoyen, ces EPN visent avant tout les seniors. "Il y avait une forte demande. Sur les opérations bancaires, les impôts, le Covid Safe Ticket… on devait répondre à beaucoup de questions. Les banques ferment leurs agences let les clients doivent aller en ligne. On sent bien qu’il y a toute une population, pas nécessairement plus âgée d’ailleurs, qui a du mal", commente aussi Maxime Daye, le bourgmestre de Braine-Le-Comte. 17% des EPN ont comme premier public des jeunes de 8 à 25 ans.

30 000€ pour tout nouveau projet

Accessible à tous, l’EPN brainois a été implanté en centre-ville, en collaboration avec l’école de promotion sociale. L’espace dispose ainsi d’une douzaine de PC. Situés à l’étage, les locaux sont difficilement accessibles aux personnes à mobilité réduite ; le bourgmestre en est conscient. Maxime Daye voudrait maintenant améliorer et pérenniser sa structure ouverte sur fonds propres. Pour cela, il aimerait profiter de subsides que, justement, le ministre Willy Borsus vient de débloquer dans le cadre de la stratégie Digital Wallonia. Un budget d’1 million d’euros pour 2023, ce qui permet d’allouer 30 000 € pour chaque nouveau projet.

"6% des ménages sont encore sans la moindre connexion internet. Nous ne voulons laisser personne au bord du chemin", justifie le ministre. Il lance un appel aux communes, CPAS, associations.., "conscient que ce montant ne couvrira pas l’ensemble des frais inhérents à la création et au fonctionnement d’un nouvel espace." Un incitant de 20 000€ aidera à renforcer les actions existantes visant les seniors et 15 000 € d’appel à manifestation d’intérêt sont aussi prévus pour les EPN labellisés. Les projets peuvent être rentrés et être éligibles jusqu’au 2 octobre, à midi, précise Willy Borsus.

Un premier salon wallon de l’inclusion numérique

En collaboration avec l’Agence du numérique, c’est tout un "Plan d’inclusion" à destination des Wallons qui est mis en œuvre par le SPW, dans le cadre du Plan de relance. L’objectif est de réduire les inégalités d’accès (équipements, connexion) et d’usages (compétences) mais aussi de combattre les inégalités que le numérique crée en termes d’opportunités d’éducation, d’emploi, de vie administrative. Car tous les citoyens ne sont pas égaux face aux défis digitaux.

Les actions mises en place dans le cadre de ce plan visent, aussi, les aidants numériques dont le coup de pouce est indispensable sur le terrain. Une validation des compétences de médiateur numérique devrait notamment permettre de professionnaliser la fonction.

Une cartographie interactive de l’ensemble des structures wallonnes d’accompagnement ou de formation ouvertes au public va également, dans ce contexte, être réalisée d’ici novembre, explique Olivier Ruol, expert en usage du numérique par le citoyen. Cette cartographie, dit-il, "aidera à déterminer les besoins non rencontrés dans l’offre actuelle".

Le 10 novembre prochain se tiendra aussi, à l’Aula Magna de Louvain-La-Neuve, le premier salon wallon de l’inclusion numérique, avec l’ambition de rassembler tous les acteurs du secteur.