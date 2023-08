Au Gabon, un coup d’État comme un autre ?

Le modus operandi du putsch ressemble à s’y méprendre aux événements qui se sont déroulés au Niger voilà un peu plus d’un mois puisqu’on trouve, à la tête des rebelles, le général Brice Oligui Nguema, chef de la garde républicaine (GR), garde prétorienne du président déchu Ali Bongo Ondimba.

Scrutin annulé

Ce mercredi, la télévision d’État montrait le général porté en triomphe par des centaines de militaires quelques heures après le coup d’État, aux cris de "Oligui président".

Cette vidéo passait en boucle à la fin d’un communiqué lu par un colonel entouré d’officiers de la GR, la plus puissante unité de l’armée gabonaise, annonçant que M. Bongo était "en résidence surveillée" quelques heures après l’annonce de sa réélection au terme de 14 années au pouvoir.

Juste après l’annonce officielle dans la nuit de la victoire d’Ali Bongo avec 64,27% des voix, un groupe d’une douzaine de militaires était apparu sur les écrans de la chaîne de télévision Gabon 24, abritée au sein même de la présidence.

Réunis au sein du "Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), ils ont "décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place", a annoncé un de ces militaires, colonel de l’armée régulière. "À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés", a-t-il ajouté.

Ils ont annoncé la dissolution de toutes les institutions du pays et la fermeture des frontières du Gabon "jusqu’à nouvel ordre".

Le clan Bongo balayé

Arrivé au pouvoir en 2009 pour prendre la suite de son père, Omar Bongo, resté au pouvoir plus de 41 ans (dès 1967), le président Ali Bongo est actuellement retenu en otage dans sa résidence présidentielle. Dans la journée de mercredi, au cours d’une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le président gabonais a expliqué "ne pas savoir ce qu’il se passe" et a conjuré ses "amis, de par le monde", à "faire du bruit". Son fils et proche conseiller Nourredin, coordinateur des affaires présidentielles, a été arrêté par la junte et est accusé, entre autres, de corruption.

Plusieurs autres personnalités proches du pouvoir auraient aussi été arrêtées, dont Richard Auguste Onouviet, le président de l’assemblée nationale.

La France impuissante

Alors que le Gabon était le premier pays visité lors de la tournée africaine d’Emmanuel Macron en mars dernier, sa Première ministre Elisabeth Borne a exprimé sa préoccupation, affirmant que la France suit "avec la plus grande attention" la situation tant au Niger, où le président Bazoum est toujours retenu en otage, qu’au Gabon. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran confirmait sans surprise, ce mercredi, que la France "condamne le coup d’ État qui est en cours au Gabon".

Comme au Niger, la France y dispose d’une présence militaire depuis l’indépendance du pays en 1960, mais dans des proportions modestes - 350 militaires assurant un pôle de coopération régionale avec Dakar (Sénégal).

Sur le plan économique, la situation n’est pas pour arranger la France ; contrairement au Niger, où Orano (ex-Areva), qui y exploite plusieurs mines d’Uranium, n’a pas cessé ses activités, certains poids lourds économiques français au Gabon, dont le géant minier et métallurgique Eramet, se sont mis à l’arrêt.

Ironiquement, lors de sa visite au Gabon en mars dernier, le président Macron avait annoncé que " l’ère de la Françafrique " - qui désigne l’attitude parfois néocoloniale de l’hexagone à l’égard de ses anciennes colonies ou protectorats - était "révolue". Il semble que cela soit effectivement le cas : Ali Bongo, qui entretenait d’excellentes relations avec la France, en est la première victime.