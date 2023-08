Alfonza Salamone de retour sur Musiq’3 : "Le classique me fait vibrer"

Alfonza, vous aviez disparu des ondes en 2016. Pour quelle raison ?

J’étais aux news chez Bel RTL et je me suis arrêtée juste après les attentats de Bruxelles. J’étais à la matinale et à l’époque, je me levais à minuit et demi… Un jour, mon médecin m’a dit avec beaucoup de délicatesse qu’il fallait que je laisse la place aux jeunes…

Et vous vous êtes lancée dans tout à fait autre chose…

J’ai fait des études de commerce et puis j’ai fait des études de brasserie durant deux ans. Pendant ces études, j’ai eu l’opportunité de développer mon entreprise dans le domaine des confitures artisanales. Cela s’appelle La Jolie Confiture. On a une centaine de recettes. Hier soir, j’ai fait de la marmelade d’orange ! (rires).

Et comment s’est passé ce retour à la RTBF ?

J’ai vu passer un appel à candidature. Comme la RTBF a toujours eu une place de choix dans mon cœur et la musique classique me fait vibrer, j’ai passé le casting et cela a été un enchantement quand j’ai appris que j’étais choisie.

Cette nouvelle émission s’appelle "L’Odyssée". Quel est son contenu ?

L’idée est de passer la matinée ensemble entre 9h et midi. J’accompagne les auditeurs avec beaucoup de bonne humeur avec de la découverte, des pépites, mais aussi un fil rouge durant la dernière demi-heure de l’émission. Nous aurons également des extraits de captations.

Quel est votre rapport à la musique classique ?

J’ai énormément d’affinités avec ce répertoire – je fais notamment partie de l’ASBL qui organise Le printemps musical de Silly – mais je ne suis pas une spécialiste. Donc l’émission va proposer le regard de quelqu’un de mon âge qui va au concert et qui a envie de passer un bon moment avec les auditeurs. Parfois, je donnerai quelques potins de l’époque…

Vous avez des préférences en musique classique ?

J’ai une affection particulière pour la période baroque et un penchant – qui n’a rien de philosophique – pour la musique sacrée. Je découvre avec beaucoup de bonheur la musique de la Renaissance. J’adore les compositeurs russes… Les contemporains, je les connais moins, mais j’ai beaucoup de plaisir à les découvrir.

Que retrouve-t-on dans votre playlist comme morceaux classiques ?

Alors, on a le célèbre Canon de Pachelbel, du Sofiane Pamart, une playlist classique qui reprend du Gounod, du Liszt, du Schubert, du Schumann, du Chostakovich … C’est assez éclectique. J’ai aussi beaucoup d’affection pour le style crooner/jazz. J’ai bientôt 52 ans et j’ai la culture musicale de quelqu’un qui s’est intéressée à plein de choses.

Justement, on a parfois l’impression aujourd’hui que cette transmission culturelle assez généraliste ne se fait plus…

Aujourd’hui, les plateformes de streaming ciblent très fort les goûts musicaux de l’auditeur, qui à un moment donné va tourner en vase clos. La radio a ce rôle d’ouvrir l’écoute. J’encourage tout le monde à écouter la radio et pas seulement celle de son habitude. Cela va vous nourrir.

Vous avez une idée de l’auditeur auquel vous allez vous adresser ?

On a une idée préconçue de l’auditeur de Musiq’3: le retraité qui prend son temps le matin. Mais dans les réactions que je reçois, je vois que le public est bien plus large.

L’info en radio, c’est terminé pour vous ?

Oui, je crois que c’est terminé pour l’info pure. Je continue à m’y intéresser, mais je suis dans une dynamique qui va vers la culture.

"L’Odyssée" sur Musiq’3 en semaine de 9h à 12 h.