À la télé ce mercredi soir: le dossier non résolu du meurtre de Christine Van Hees en 1984

La première piste suivie mène à une bande de punks. En marge de la société, ils squattent souvent les lieux. Il est quasi impossible qu’il n’ait rien vu… L’un d’entre eux, Alain Lenglet, avoue avoir été présent. Il implique même un autre, un certain Braekman, qui va confirmer sa présence. Ils donnent le nom d’un troisième lascar, Serge Clooth, qui nie avec vigueur. Les deux autres se rétractent… Ils ne seront pas plus inquiétés, faute de preuves.

Une autre piste évoquée dans ce dossier, c’est celle de… Marc Dutroux. Selon une amie de Christine, interrogée par nos confrères de La Dernière Heure en 2018, Christine avait à l’époque un nouveau petit ami, prénommé Marc. Or, il se fait que Christine fréquentait régulièrement les patinoires de Forest, où Marc Dutroux, âgé de 28 ans en 1984, traînait… Peu avant sa mort, Christine aurait confié à son amie "qu’elle était amoureuse d’un Marc qui l’avait entraînée dans une bande où des gens se livraient à des pratiques de sexe qui lui faisaient peur." Quand cette amie lui dit qu’il lui suffit de partir, Christine aurait eu cette réponse: "Tu ne comprends pas qu’on ne sort pas de là vivante." Là aussi, aucun élément sérieux ne fut trouvé pour impliquer Marc Dutroux.

Même les Tueurs du Brabant…

Encore plus incroyable: on évoquera aussi l’hypothèse d’un lien avec les Tueurs du Brabant. Le nom qui fait le lien entre les dossiers est celui de Nicolas Le Bon, dont la sœur travaillait dans les cuisines de l’auberge de Beersel attaquée par les Tueurs en décembre 1982. On vous passe les détails, mais Le Bon a fui en Suisse en 1988. Selon La Dernière Heure, son nom figure dans un PV de 1997 lié à l’enquête sur le meurtre de Christine Van Hees, dans lequel un témoin indique qu’il doit en connaître l’auteur… Il ne parlera plus, il est décédé en 2013…

Au moyen de reconstitutions, d’archives et de témoignages inédits, ce documentaire, coproduit par la RTBF et Louvigny Media (la société de production de Gregory Goethals, ex-journaliste de RTL), retrace l’enquête policière de cette affaire non résolue. La RTBF annonce que de nouveaux détails seront révélés, grâce aux témoignages des proches de la jeune victime.

