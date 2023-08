Ugo Lemaire, âgé de 32 ans, n’était pas présent au moment de celle-ci et c’est sa mère, dont l’appartement jouxte le sien, qui a ouvert la porte aux enquêteurs. D’après nos confrères, la somme d’argent trouvée était constituée de billets réunis en liasses. On ignore l’origine de cet argent et aucun lien avec le dossier du Qatargate n’est pour l’instant établi. Cependant, il est clair que la découverte d’une telle somme dans le contexte de ce dossier pose clairement question.

Le nom d’Ugo Lemaire a déjà été cité dans les médias puisqu’il est en quelque sorte à l’origine du pas de côté forcé que le juge d’instruction Michel Claise a dû faire en juin dernier. En effet, Ugo Lemaire a co-créé avec notamment un fils du juge d’instruction une société de commercialisation de cannabis légal (CBD).

Contacté par nos collègues de La Libre, Maxim Töller, l’avocat de Marc Tarabella confie "être heureux de constater que le changement de juge a induit un changement de stratégie déjà payante. Mais qu’auraient trouvé les enquêteurs si on les avait laissés perquisitionner plus tôt ?" Les autres avocats qui interviennent dans le dossier s’interrogent de leur côté sur ces nouvelles fuites, "qui mettent à mal le secret de l’instruction."