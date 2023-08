La France croit en un coup d’éclat au Niger

Ultimatums et irritations

Il faut dire qu’en effet, la pression exercée par la junte militaire emmenée par le général Tiani est forte : le président élu Mohamed Bazoum est toujours retenu avec sa famille dans le palais présidentiel et les putschistes ont expressément demandé le départ de l’ambassadeur, français ultimatum à la clé. Bilan des courses ? L’ultimatum est passé est l’ambassadeur est toujours sur place, conformément à la volonté du président français. Qui raille la léthargie occidentale incitant la France à quitter le bourbier nigérien. "Et de Washington, en passant par d’autres capitales européennes, j’ai entendu des voix, j’ai écouté des journaux, j’ai lu des tribunes qui nous expliquaient: ‘N’en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux’. Non, on doit être clair, cohérent. Sinon, qui nous écoutera?"

Alors que 1500 militaires français, vestiges de la coopération antiterroriste entre le Niger et la France, sont sur place, le président français veut croit toujours en une solution diplomatique… voire militaire s’il le faut. " Notre politique est simple: on ne reconnaît pas les putschistes, on soutient un président qui n’a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés, et nous soutenons l’action diplomatique de la Cédéao (NDLR : communauté des États d’Afrique de l’ouest) et militaire quand elle le décidera [...].

Seul problème, la Cédéao a elle aussi posé un ultimatum aux putschistes, brandissant l’intervention militaire si le président Bazoum n’était pas libéré et l’ordre constitutionnel rétabli. Ultimatum passé lui aussi, resté sans réponse.

Purges intérieures

Pour la France, qui a aussi un intérêt économique au Niger avec la présence d’Orano (ex-Areva), exploitant principal de plusieurs mines bourrées d’uranium, pas question de plier bagage sans avoir tout tenté : "J’appelle tous les États de la région à avoir une politique responsable parce qu’il faut être clair: si la Cédéao abandonne le président Bazoum, je pense que tous les présidents de la région sont à peu près conscients du destin qu’il leur sera réservé", prédit le président Macron.

Pendant ce temps, la junte continue de purger à grandes eaux les anciens dirigeants du pays, avec, encore cette semaine, des limogeages dans les secteurs du transport, de l’énergie ou encore des commandes de marchés publics.