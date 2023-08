Comment la pollution de l’air menace-t-elle notre santé ?

Le risque de développer des maladies pulmonaires, cardiaques, des cancers ou de faire un AVC à la suite d’expositions répétées à des concentrations élevées de particules fines est particulièrement élevé en Asie du Sud et en Afrique.

Selon les modélisations de l’EPIC, les habitants du Bangladesh – où le niveau moyen d’exposition aux particules fines est évalué à 74 microgrammes/m3 – pourraient gagner 6,8 ans d’espérance de vie si le seuil de pollution était abaissé à 5 microgrammes/m3, le niveau recommandé par l’OMS.

Un respect permanent du seuil d’exposition aux particules fines fixé par l’OMS permettrait d’augmenter l’espérance de vie mondiale de 2,3 ans, estime l’EPIC, sur base de données collectées en 2021. En comparaison, la consommation de tabac réduit en moyenne l’espérance de vie mondiale de 2,2 ans, et la malnutrition infantile infantile et maternelle d’1,6 année.

Plus de 300 000 décès prématurés dans l’UE

En Europe et aux États-Unis, des mesures ont été prises ces dernières années pour améliorer la qualité de l’air et réduire l’impact des principaux polluants (particules fines, ozone, dioxyde d’azote). Entre 2005 et 2020, le nombre de décès prématurés dus à l’exposition aux PM2,5 (particules fines de 2,5 microgrammes) a diminué de 45% dans l’UE.

La pollution de l’air extérieur continue cependant de réduire l’espérance de vie: plus de 300 000 décès prématurés en 2020 selon l’agence européenne de l’environnement en raison d’une exposition à des concentrations élevées de PM2,5, d’ozone ou de dioxyde d’azote. Ces expositions favorisent notamment l’apparition de cancers dont celui du poumon.

En France, le rapport d’évaluation quantitative d’impact sur la santé (EQIS) de 2021 souligne que 40 000 décès annuels et 1 500 cas de cancer du poumon étaient attribuables à l’exposition aux PM2.5.

La même année, une étude menée par une équipe de l’Institut Francis Crick découvrait que la pollution atmosphérique est associée à l’incidence du cancer du poumon EGFR, fréquent chez les non-fumeurs. Les chercheurs britanniques ont établi que l’exposition aux particules fines crée un terrain inflammatoire et favorise la prolifération de cellules porteuses de certaines mutations dont la mutation EGFR, facilitant le développement de ce cancer du poumon.

Risque d’AVC

La pollution atmosphérique augmente également le risque d’AVC et de crise cardiaque. "On sait depuis longtemps que les particules de diesel activent les plaquettes, explique Cécile Oury, présidente de la Société belge de thrombose et hémostase (BSTH). L’activation des plaquettes amène aussi une activation de la coagulation et tout cela entraîne la formation de caillots et l’augmentation du risque d’AVC et des maladies thromboemboliques de manière générale".

La professeur de l’ULiège se veut rassurante: "Quelqu’un qui n’a aucun facteur de risque ne va pas nécessairement développer un risque augmenté d’AVC ou de maladies thromboemboliques à cause de la pollution atmosphérique. Ce sont les personnes chez qui les facteurs de risque s’additionnent (obésité, absence d’activité physique, diabète,…) qui sont plus à risque de développer un événement aigu".

Une étude belge menée en 2021 par la KULeuven, Sciensano et l’Agence intermutualiste (AIM) a montré que les personnes exposées à de fortes concentrations de particules fines étaient plus susceptibles d’être victimes d’un AVC ou d’une crise cardiaque. Le jour du pic de pollution (10 microgrammes de particules fines par mètre cube) ou dans les 2 jours qui suivaient, le risque d’intervention liée au traitement de caillots sanguins augmentait de 2,7%.