La Wallonie veut sensibiliser 100 000 jeunes à l’entrepreneuriat : "Ce public doit être informé!"

Ce dispositif, qui s’adresse aux trois niveaux d’enseignement (primaire, secondaire et supérieur), a touché un peu moins de 70 000 élèves et étudiants, âgés de 6 à 25 ans, l’an dernier. "Près de 70 000 jeunes - contre 30 000 il y a 5 ans - ont été concernés par l’un des programmes portés, conventionnés ou soutenus par Wallonie Entreprendre. L’objectif est d’atteindre 100 000 jeunes à l’échéance 2025. Et si nous dépassons ce chiffre, c’est encore mieux!" Le lancement d’une toute nouvelle campagne a également été dévoilée afin d’encourager les élèves et les écoles à franchir le cap, en prenant part à ces activités.

Renforcer les actions

Pour Jean-Pierre Di Bartolomeo, membre du comité de direction de Wallonie Entreprendre, cette annonce est évidemment réjouissante. "Quand le ministre augmente nos moyens de 50%, cela nous permet d’aller voir davantage d’écoles, de réaliser un nombre plus important de projets, mais aussi de renforcer nos partenariats avec les structures de terrain qui assurent cette promotion de l’esprit d’entreprendre, et ce dès 6 ans."

Mais au fond, en quoi consistent ces actions, singulièrement au début de l’enseignement primaire ? "Avec des enfants de 6 ans, on va simplement expliquer qu’ils vivent dans une société qui compte des citoyens, des entrepreneurs, des pompiers, un hôpital, etc. En leur disant que tous ces acteurs interagissent les uns avec les autres. Ça, c’est la base. Ensuite, on évolue bien entendu vers des programmes plus pointus et orientés prise d’initiatives, créativité, etc."

Du témoignage à la mini-entreprise

Grâce à ces moyens financiers importants, les trois grandes modalités d’action du programme "Générations entreprenantes" vont donc être renforcées. "Dans ce que nous proposons comme actions, il y a d’abord le témoignage : une personne vient parler, positivement, de sa vie d’entrepreneur. C’est l’histoire d’une ou deux heures. On a ensuite le jeu entrepreneurial qui consiste en une mise en situation, qui peut durer une demi-journée, et enfin, il y a la mise en situation étalée dans le temps avec la mini-entreprise." Cette dernière possibilité amène le jeune à imaginer une entreprise et un produit fictifs, avec quelques-uns de ses camarades de classe. Ceux-ci doivent alors travailler en équipe et gérer les finances de l’entreprise, la communication, etc. "Certains se découvrent une fibre commerciale, financière ou plus technique. Et surtout, cette expérience favorise la confiance en soi, à un âge charnière!"

Selon Jean-Pierre Di Bartolomeo, cette attention portée à la jeunesse est essentielle dans une économie de PME et de start-up. "Chez Wallonie Entreprendre, nous finançons 4000 entreprises par an et nous investissons un milliard d’euros dans l’économie wallonne. Mais si on n’a pas de jeunes pour prendre la relève, face à la diminution des grandes sociétés et à la densification des PME, alors on a loupé quelque chose! Ce que nous voulons faire, c’est inoculer le germe de l’entrepreneuriat dès le plus jeune âge. Évidemment, après ces expériences, chacun fait ses choix de vie et de carrière. Mais au moins, les jeunes auront reçu l’information."