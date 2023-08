Un ex-voisin pyromane, trahi par le logo du Sporting Charleroi ?

Déjà condamné pour des incendies volontaires, Sébastien est cette fois suspecté d’avoir bouté le feu à une voiture de société. Détail accablant : la présence du logo du Sporting de Charleroi au milieu du pare-brise arrière, ce qui est aussi le cas de la Ford Focus du prévenu. Sébastien fut déjà condamné à deux reprises pour des faits similaires et a connu un passage en IPPJ dans sa jeunesse pour incendies !

Pour le parquet, le doute n’est pas permis. Sébastien est bien l’auteur des faits. “Il est clair que c’est un pyromane et si on ne l’arrête pas, il va finir par tuer quelqu’un”.

Une pastèque cause sa perte

Alexandre, 47 ans, un multirécidiviste toxicomane, a été arrêté après avoir commis un vol dans un véhicule à Liège. L’homme a ouvert la voiture d’une avocate que cette dernière avait malencontreusement oublié de fermer et s’est emparé d’une valise rouge remplie de vêtements et d’un sac de course… contenant de la pastèque ! C’est le délicieux fruit qui l’a trahi. Les secrétaires du cabinet d’avocats voisin ont découvert un homme occupé à manger de la pastèque avec une valise rouge. Pris en chasse, le suspect a été arrêté.

A-t-il poussé sa femme par la fenêtre ?

Mohammed jure ne pas être responsable de la chute d’Émilie, sa compagne, d’une fenêtre située à 3m30 du sol, le 3 décembre 2022 à Marchienne-au-Pont. La présence d’une remorque stationnée sous l’immeuble a permis à la jeune mère de famille d’éviter une mort quasiment certaine. Elle était assise sur le bord de fenêtre et elle fumait une cigarette. Le prévenu l’a poussée, à l’issue d’une discussion où elle lui a répété la fin de la relation”, ajoute la partie civile.

La citation de la semaine :

guillement Elle a sauté par la fenêtre. C’est une folle, Madame la juge!

Pointé du doigt, Mohammed ne se laisse pas faire et accable le comportement de la plaignante. “Je ne voulais pas lui donner les clés de la voiture parce qu’elle fait des bêtises avec la voiture en roulant sans permis et sous l’influence de l’alcool et du cannabis. Elle a sauté par la fenêtre. C’est une folle, Madame la juge !”, termine l’homme détenu.

Six ans de prison sont requis.

Un coup de pavé pour un Kinder Bueno ?

Ibrahim, 38 ans, encourt un an de prison devant le tribunal correctionnel de Liège car il est soupçonné d’avoir commis un vol avec violence dans un night-shop situé à Liège. Il doit répondre d’avoir volé un Kinder Bueno d’une valeur de deux euros ! Ibrahim lui aurait porté un coup de poing au visage avant de sortir précipitamment en emportant la barre chocolatée.

En prenant la fuite, il serait tombé en avant et se serait blessé à la joue. Il serait alors revenu sur place, armé de pavés, qu’il était bien décidé à balancer sur le commerçant avant de se raviser parce qu’il était filmé par l’épouse du gérant.

Le prévenu est déjà connu pour avoir commis de nombreux vols.

Il menace la serveuse de lui planter un couteau dans le ventre

Un sexagénaire florenvillois qui n’aime pas les gens de sa commune, a menacé la serveuse d’un café avec son couteau militaire. Si l’homme a agi de la sorte, c’est parce qu’il était “inquiet pour sa femme qui buvait dans le bar”.

”Je n’aime pas les gens de Florenville, entame le prévenu. Avec Madame, nous avions convenu de regarder un match de foot ensemble devant la télé. À la fin du match, elle n’était toujours pas rentrée et j’ai commencé à m’inquiéter. Je suis descendu et j’ai fait le tour des cafés. Ma compagne est addict aux jeux et elle boit, ce qui est très mauvais pour sa santé. Je l’ai finalement retrouvée dans un café où on continuait à lui servir des bières. Il y avait deux individus menaçants, un avec un spray au poivre et l’autre avec une batte de base-ball. Je suis allé chercher mon couteau militaire et je suis revenu pour qu’on arrête de lui servir à boire. Le couteau, c’était pour faire peur. Je ne suis pas du genre à tuer les gens.”

Il était entré chez sa voisine avec une clé passe-partout

En rentrant à son appartement à une heure avancée, à Libramont, une dame avait vécu une expérience qui l’avait pour le moins traumatisée l’an dernier. Elle avait retrouvé un voisin de son immeuble sortant de chez elle.

L’homme, premier occupant du bloc après sa construction, avait eu en sa possession cette clé spéciale, ouvrant toutes les portes, lors des travaux mais l’avait gardée. Et il avait pu l’utiliser pour entrer chez sa voisine.