”Secret Story” : une candidate emblématique de la saison 5 révèle souffrir d’un cancer

Dans une publication touchante, elle raconte comment elle a appris l’existence de sa maladie. “Le 3 juillet, j’allais faire contrôler mes poumons comme je le fais régulièrement. À la fin de la consultation, tout était “ok”. Ma pneumologue m’a alors souhaité un bel été avec un grand sourire.15 min plus tard j’allais faire une échographie thyroïdienne à la demande de ma diabétologue qui avait senti quelque chose à la palpation sans trop m’en parler (pour ne pas m’inquiéter). En pratiquant l’examen, le médecin a commencé par : 'Ne bougez pas, je vois quelque chose, puis il faut faire une biopsie, mais pour moi c’est un CANCER…' J’étais toute seule ce jour-là, je me suis effondrée sur place, je suis ensuite retournée en pneumologie où mes infirmières m’ont ramassé en miettes”, écrit-elle.

Il y a tout de même une bonne nouvelle pour l’ancienne candidate de téléréalité : “C’est un cancer de bon pronostic qui se guérit dans 90 % des cas, et croyez-moi, je mesure la chance que j’ai. Car hormis une nouvelle cicatrice et un traitement en plus à prendre à vie, ma féminité ne devrait pas être trop impactée.”

Malgré la maladie, Sabrina a décidé de rester positive. “Je me suis demandée comment j’allais gérer. De toute évidence, je ne voulais pas m’enfermer dans la contrariété et rester inactive. J’ai fait de mon mieux pour profiter de mon été au milieu des rendez-vous médicaux, de la préparation à la chirurgie…. J’ai aussi beaucoup travaillé, car je savais que j’allais devoir m’arrêter. J’ai concrétisé des projets personnels, fait du sport, de la méditation… pris soin de moi en priorité tout simplement”, confie-t-elle.

L’ancienne candidate de “Secret Story” a également tenu à rassurer ses fans sur son état actuel. “Aujourd’hui, j’ai été opérée, je suis chez moi. Je ne peux pas parler mais je vais bien : le moral est bon et je me sens libérée d’en parler. Je vous partagerai la suite…”, leur a-t-elle promis.