Les prix de l’immobilier vont baisser mais les taux élevés font bondir la facture : 43 000€ en plus!

"La dynamique actuelle est complètement différente de celle qu’on a connue durant vingt ans et surtout ces dernières années, analyse Charlotte de Montpellier, économiste chez ING. Une baisse des prix est attendue au deuxième semestre. Elle ne sera pas gigantesque mais, sur l’année, elle devrait être de l’ordre de 0,5%."

Sans surprise, la raison de ce ralentissement est à chercher du côté de la hausse des taux d’intérêt. L’envolée de l’inflation a poussé la Banque centrale européenne (BCE) à relever régulièrement ses taux directeurs ces derniers mois.

De facto, emprunter de l’argent coûte de plus en plus cher. Ce qui réduit les possibilités pour un candidat acquéreur (lire ci-dessous). "Quand les taux d’intérêt augmentent de 1%, le pouvoir d’achat du candidat acheteur baisse de 9,5%", explique l’économiste. Et "la hausse des taux n’est pas couverte entièrement par l’indexation".

La hausse des taux pèse lourdement sur le coût des emprunts hypothécaires. ©

Une baisse des prix, pas une chute

Qui dit moins d’acheteurs dit aussi moins de pression sur les prix. Le dernier Baromètre des notaires faisait état d’une baisse des transactions au cours du premier semestre de 4,2%. Il constatait aussi un recul du prix moyen des maisons de 0,3% sur la même période en Belgique.

Le service d’études d’ING table sur un renforcement de cette tendance pour les mois à venir: "Les prix de l’immobilier baisseront de 3% en moyenne au second semestre de 2023 pour se redresser prudemment en 2024", peut-on lire dans l’étude.

"Les taux bas ont disparu, analyse Charlotte de Montpellier. Ils ne vont pas revenir de sitôt. I l est peu probable que les taux de la BCE reviennent à zéro. Clairement, le soutien principal des prix a disparu mais je ne pense pas que les prix vont baisser durablement. Ils devraient stagner puis remonter." Mais sans doute pas dans les proportions qu’on vient de connaître.

Les biens énergivores délaissés

La situation devrait également varier fortement selon le type de bien, comme le remarque déjà ING. Au nord du pays, les prix n’ont pas encore baissé. Mais cela s’explique par un changement de réglementation, analyse Charlotte de Montpellier. "En Flandre, l’acheteur d’un bien qui n’obtient par un certificat PEB D doit le rénover dans les deux ans. Ceux-ci se vendent désormais moins", contrairement aux autres biens qui se négocient toujours à la hausse et influent sur la tendance générale.

Ce changement de réglementation interviendra également en Wallonie dès juillet 2026. Le délai de rénovation s’élèvera à cinq ans.

Pas les moyens de rénover

De nombreux propriétaires n’ont pas attendu cette échéance pour opérer des rénovations, remarque la banque néerlandaise. "29% des Belges prévoient d’améliorer l’efficacité énergétique de leur logement au cours des 12 prochains mois." D’abord par souci d’économie, mais également parce que des biens présentant un mauvais profil énergétique seront décotés à la revente d’ici quelques années. Mais encore faut-il pouvoir se le permettre, ce qui n’est pas le cas pour 26% des personnes conclut ING.