Donald Trump inculpé: un cliché historique qui marque une entrée prononcée en dissidence

Voilà un "mug shot" (photo d’identité judiciaire) qui fera date. On y voit Donald Trump, ancien président américain, sourcils froncés, fixant l’objectif. Rien d’exceptionnel, si ce n’est le logo du bureau du shérif de Fulton County (Atlanta), signe que Donald Trump s’est bel et bien constitué prisonnier en attendant le procès qui l’attend, lui et 18 autres coïnculpés, pour avoir supposément tenté d’inverser le résultat du scrutin dans l’état de Géorgie en 2020.