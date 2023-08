Aide militaire et humanitaire à l’Ukraine : un vibrant hommage vidéo… sans la Belgique

Idem pour le Canada, chaudement remercié pour son aide militaire à hauteur d’un milliard de dollars… et l’envoi de sous-vêtements chauds. L’aide humanitaire fournie par le Japon a aussi été très appréciée, tout comme l’aide militaire de l’Australie.

L’Europe n’est pas en reste en termes de remerciements, qu’il s’agisse de la France, priée toutefois "d’envoyer plus" de matériel, de l’Allemagne, de l’Italie ou des Britanniques (remerciés pour leurs roquettes, blindés et autres tanks, sur fond de London Calling, des Clash). L’Espagne, qui a entraîné sur son sol des soldats ukrainiens, se voit gratifiée d’une vidéo où s’entremêle Flamenco, football, tapas et systèmes de défense aérienne. Les pays baltes, qui ont consacré un budget conséquent à l’aide militaire à l’Ukraine, sont mis à l’honneur. Tout comme la Pologne, un "grand ami" qui a accueilli des millions de réfugiés au cœur de ces heures sombres. Ainsi que les pays scandinaves et les Pays-Bas avec leurs fameux F-16. Sans parler de la République tchèque, de la Slovaquie, et même du Luxembourg, un pays qui "sait ce que c’est que l’occupation", notent les Ukrainiens.

L’Autriche, qui renâcle toujours à fournir un soutien militaire, la Suisse (calfeutrée sous sa neutralité historique), la Hongrie et la Grèce (qui ont pu ralentir le processus d’aide au niveau européen), manquent logiquement à l’appel. Tout comme le Portugal, la Croatie, la Roumanie ou encore... la Belgique, où siège l’OTAN. Il faut dire que l’aide humanitaire comme militaire belge paraît relativement discrète jusqu’ici : autour de 300 millions d’euros.