Ados et smartphone : un contrôle parental illusoire ?

Xavier(*) vient tout juste d’offrir un GSM à sa fille Alice(*), 12 ans. "Avec sa maman, nous avons pris cette décision parce qu’elle va entrer en secondaire. Elle est susceptible de prendre le bus seule, c’est donc une sécurité. Et puis, la plupart de ses amis ont déjà un smartphone, c’est une façon de communiquer entre eux. Elle grandit, c’est une nouvelle étape."

Alice a découvert les joies du smartphone pendant les vacances d’été, sans trop de limites, reconnaît son papa. "Elle a reçu son GSM fin juin, après avoir eu son CEB. Je n’ai pas encore vraiment fixé de limites de temps d’écran. C’était nouveau, elle était en congé, je ne voulais pas lui mettre la pression. Mais maintenant que l’école recommence, je vais devoir m’y intéresser."

Depuis deux mois, Xavier garde tout de même un œil sur les applications qu’installe sa fille. "Pour ce faire, j’utilise l’appli “Family link”. Dès qu’elle veut télécharger une application, je dois donner mon accord au préalable." A-t-il déjà refusé certaines installations ? "Oui, en général, je me renseigne un peu, ne serait-ce qu’en lisant les commentaires des autres utilisateurs. Si je vois que c’est une appli qui contient plein de pubs, qui peut piquer certaines infos personnelles, je refuse, et j’explique cette décision à ma fille. Pour TikTok par exemple, c’est non, car je considère que le contenu n’est pas adapté à son âge."

Le Namurois n’a toutefois pas le sentiment de surveiller sa jeune ado. "En termes d’intimité, je me borne à accepter ou pas l’installation d’une application. J’en discute avec elle. Pour les réseaux sociaux par exemple, je peux voir ce qu’elle poste, mais c’est tout !" Avec les outils de contrôle parental, la surveillance peut pourtant aller assez loin. "On peut notamment géolocaliser le téléphone, mais je ne compte pas utiliser cette possibilité…"

Un accompagnement non jugeant

Entre contrôle et besoin d’autonomie de l’adolescent, quelle est l’attitude à adopter ? Sans donner de conseil universel, Laura Merla, professeure de sociologie à l’UCLouvain, estime qu’il est important d’accompagner l’enfant dans la découverte de ce nouvel outil, et notamment des réseaux sociaux. "Ce qui est paradoxal et complexe avec le smartphone, c’est que c’est à la fois un outil de communication, de jeu, mais aussi d’exploration et de construction de soi. C’est une sphère de socialisation essentielle pour les jeunes aujourd’hui. […] En tant que parent, il s’agit de trouver l’équilibre entre l’autonomisation de son enfant, et son rôle d’accompagnement, de protection." Une piste pour réussir ce pari ? "On peut être dans une dynamique où il s’agit de passer une sorte de contrat avec le jeune, par rapport à ce qui est acceptable ou pas en matière de contrôle, en disant que ce sera quelque chose de progressif avant d’aller vers davantage d’autonomie."

Pour le pédopsychologue Bruno Humbeeck, le contrôle parental au sens strict est cependant illusoire. "En général, à partir de 10 ans, les enfants ont une longueur d’avance sur leurs parents en ce qui concerne les nouvelles technologies. Les réseaux sociaux eux-mêmes proposent des outils de contrôle parental que les jeunes peuvent facilement détourner." Certaines applis peuvent néanmoins avoir un intérêt, mais en gardant à l’esprit que les adolescents sont très inventifs lorsqu’il s’agit de contourner les interdits. "Ils peuvent très bien prendre des avatars ou faire leurs explorations sur le portable d’un copain."

Le spécialiste estime que la meilleure option est finalement l’accompagnement, et la disponibilité du parent pour discuter et échanger à propos de ces contenus. "Le meilleur contrôle, c’est l’accompagnement non jugeant. Si vous disqualifiez d’emblée ce que l’enfant vous demande, en estimant que ce sont des bêtises, il ne vous dira plus rien ! Il faut lui demander en quoi et pourquoi ça l’intéresse. […] La surveillance est moins efficace que l’intérêt positif que vous portez à l’enfant."

Des règles cohérentes

Il ne s’agit cependant pas de tout accepter. "Si vous cherchez constamment à réguler, vous serez dans le bras de fer permanent. En réalité, l’autorégulation fonctionne mieux." Concrètement, l’idée consiste simplement à instaurer une série de balises sur lesquelles les parents ne transigeront pa s. "Pensons aux heures de sommeil ou aux résultats scolaires. Les parents peuvent fixer un seuil en dessous duquel l’ado ne peut pas descendre. Et si ses résultats ne sont pas au rendez-vous, les adultes peuvent considérer que les écrans deviennent un problème, qu’il faut en discuter et être dans la régulation, puisque l’autorégulation ne fonctionne plus."

Idéalement, ces balises doivent être mises en place dès le départ, lorsque le jeune reçoit son téléphone. Celles-ci doivent toutefois être concertées. "L’idée n’est pas d’arriver avec un règlement de vie tout fait, simplement soumis pour approbation, estime la professeure Natacha Duroisin, qui dirige le service d’éducation et de sciences de l’apprentissage à l’UMONS. L’objectif est de construire, ensemble, ces règles relatives à l’utilisation du téléphone." Et il n’y a pas de demi-mesure, affirme la chercheure: ce qui s’applique aux enfants n’épargne pas les parents. "Si on ne veut pas de téléphone pendant les repas par exemple, cela vaut aussi pour les adultes. Sinon, la règle ne sera pas cohérente. Et elle ne tiendra pas !"

(*) prénoms d’emprunt.