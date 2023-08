Chaque année, l’opération "Ouvrir Mon Quotidien Papier" permet ainsi aux écoles de profiter gratuitement d’un accès à plusieurs quotidiens belges francophones d’information.

"Les objectifs d’une telle opération sont évidemment multiples", souligne l’ensemble des éditeurs de presse quotidienne francophone et germanophone (LA PRESSE.be) par voie de communiqué. Ainsi, elle "aiguise entre autres l’esprit critique des élèves, clé de l’éducation aux médias et à la citoyenneté. En effet, recevoir et consulter chaque jour plusieurs quotidiens différents permet aux élèves de comparer et d’évaluer de manière précise les informations proposées, la façon de les traiter et de les représenter".

De plus, "les jeunes peuvent aussi découvrir d’autres canaux d’information que les réseaux sociaux et prendre conscience de l’importance d’une information professionnelle et fiable, diffusée par des médias qui réalisent un véritable travail journalistique ".

4 périodes, 6 médias

Soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Conseil supérieur de l’éducation aux médias (CSEM), l’opération recense chaque année plus de 1 300 écoles participantes !

Concrètement, les établissements scolaires désireux de participer à l’opération doivent s’inscrire obligatoirement en ligne (www.lapresse.be).

Petit changement par rapport aux années précédentes, il sera cette fois demandé lors de cette inscription de spécifier les objectifs et l’intention pédagogique de la demande.

Séquencée en 4 périodes du 2 octobre au 26 avril, l’opération permet aux écoles primaires inscrites de recevoir quotidiennement et gratuitement 2 quotidiens par période parmi L’Avenir, La Libre Belgique, la DH-Les Sports+, Le Soir et Sudinfo.

Quant aux écoles secondaires, elles reçoivent automatiquement l’ensemble des titres, ainsi que L’Écho, durant ces 4 mêmes périodes.