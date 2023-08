Les 5 défauts de la PlayStation Portal, la pseudo console qui vous connecte à la PS5 en Wi-Fi

Rappel du concept : initialement connu sous le nom de Project Q, la PlayStation Portal est une manette dotée d’un écran de 8 pouces (20,32 centimètres) qui se connecte au Wi-Fi domestique pour streamer un jeu lancé ailleurs dans l’habitation sur PlayStation 5.

Pour Sony, “PlayStation Portal est le périphérique idéal pour les joueurs qui n’ont qu’un téléviseur à se partager chez eux ou qui souhaitent simplement jouer à leurs jeux PS5 dans une autre pièce”.

Peu importe l’enthousiasme du discours promotionnel, la PlayStation Portal présente déjà 5 défauts majeurs :

Le prix Les performances du Wi-Fi L’absence du Bluetooth Les prix des accessoires officiels Ça existe déjà, mais…

1. Le prix

La PlayStation Portal sera disponible en Belgique d’ici fin de l’année 2023 contre 219,99 €. Ça place le périphérique en concurrence directe avec la Switch Lite (210,99 €). La machine de Nintendo est une vraie console portable et indépendante dont vous pouvez profiter au-delà des frontières de votre maison et de votre Wi-Fi.

2. Les performances du Wi-Fi

Un Wi-Fi stable et performant sera requis pour assurer un streaming fluide et sans latence de la PlayStation 5 vers la PlayStation Portal. Selon Sony, le système “nécessite une connexion à Internet haut débit en Wi-Fi d’au moins 5 Mbits/s. Pour une expérience optimale, nous vous recommandons une connexion haut débit d’au moins 15 Mbits/s. ”

Bref, ce n’est pas gagné si deux étages et/ou des murs épais séparent la PlayStation 5 du salon de la pièce où vous utilisez la PlayStation Portal.

3. L’absence du Bluetooth

La PlayStation Portal fait l’impasse sur la connexion Bluetooth et les conséquences sont catastrophiques. Pour profiter d’un son de qualité et pour communiquer en ligne, vous serez dans l’obligation soit de connecter un casque filaire (avec fil), soit d’investir dans les nouveaux accessoires sans fil officiels (voir ci-dessus).

Sony est pourtant l’expert des écouteurs sans fil pour smartphones et tablettes. Il est regrettable que le fabricant vous pousse à en acheter deux paires différentes, une pour votre téléphone, une pour votre PlayStation Portal.

4. Les prix des accessoires officiels

Sony commercialisera également d’ici la fin de l’année deux accessoires indissociables de la PlayStation Portal : les écouteurs sans fil Pulse Explore (219,99 €), le casque micro sans fil Pulse Elite (149,99 €).

À défaut de Bluetooth, ces deux périphériques utilisent une nouvelle technologie baptisée PlayStation Link pour se connecter à la PlayStation Portal, technologie garante d’une faible latence et une qualité audio sans perte, insiste Sony.

5. Ça existe déjà, mais…

Certains experts soulignent à raison qu’il est déjà possible de streamer ses jeux PS5 à la maison sur un autre appareil à moindres frais. C’est carrément… Sony qui offre cette possibilité, via l’application gratuite PS Remote Play à installer sur smartphone ou sur tablette. Et comme il est possible de connecter la manette DualSense en Bluetooth, la boucle est bouclée.

Il faut quand même émettre une réserve. L’expérience PS Remote Play est parfois capricieuse et certainement imparfaite. Soit elle augure de ce que sera PlayStation Portal. Soit, et c’est plus probable, elle justifie la création d’un appareil qui rendra justement cette expérience fluide et harmonieuse.