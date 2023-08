Le VIB trouve la cause des lésions pulmonaires dans les cas de Covid extrêmes

Les chercheurs du VIB ont examiné plus de 500 patients atteints du Covid-19, en collaboration avec l'hôpital universitaire de Gand, l'université de Gand et l'Université Libre de Bruxelles. La cause des lésions pulmonaires chez les patients atteints d'une forme sévère du Covid-19 s'avère être la cytokine pro-inflammatoire interleukine-6, qui affecte notre système du complément.

Normalement, le système du complément, faisant lui-même partie de l'immunité innée, élimine efficacement les agents pathogènes et les cellules mortes de notre corps. Mais dans les cas de Covid extrêmes, ce processus peut être déréglé, ce qui entraîne des lésions.

Le système du complément est un ensemble de protéines, principalement sécrétées par le foie. "Nous avons cependant constaté que les poumons se mettaient eux aussi à produire beaucoup de protéines du système du complément", explique le pneumologue et immunologiste Bart Lambrecht. L'activité incontrôlée de ces protéines endommage les alvéoles pulmonaires, rendant difficile l'absorption de l'oxygène.

Les chercheurs espèrent de nouveaux traitements et ont déjà obtenu des résultats positifs avec des médicaments contre l'interleukine 6. Ceux-ci sont généralement utilisés dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, mais semblent également être efficaces dans le cas du Covid-19. Des études supplémentaires sont encore nécessaires afin de déterminer si le blocage direct du système du complément peut également être bénéfique, selon le Dr. Bart Lambrecht.