La Chine recrute-t-elle aussi des pilotes de chasse en Belgique ? “Nous ne disposons pas d’instruments juridiques pour contrer de tels recrutements”

Que l’armée de l’air chinoise se tourne vers l’étranger pour former ses pilotes n’est pas une surprise. La raison ? Les pilotes de chasse chinois, contrairement aux pilotes occidentaux, n’ont que peu ou pas d’expérience opérationnelle. Selon un article du quotidien français Le Figaro, les procédés utilisés par les autorités chinoises ainsi que les montants proposés lors de ses prétendus débauchages de vétérans sont édifiants. Un ancien pilote militaire de l’aéronavale française se serait ainsi vu proposer plus de 20.000 euros par mois pour former des pilotes chinois à des appontages sur porte-avions munis de catapultes électro-magnétiques. La Chine souhaiterait également obtenir au plus vite des informations sur le F-35, le tout nouvel avion de combat américain dont le Royaume-Uni a commandé vingt-cinq exemplaires. “Considérant la livraison prévue de trente-quatre appareils du même type à la Belgique, cette problématique pourrait prochainement et de manière similaire nous atteindre”, estime le député Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) dans une question parlementaire posée à la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS).