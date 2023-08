Digital Services Act : les nouveaux devoirs des géants du numérique en Europe

De quoi s’agit-il ?

Concrètement, d’un "ensemble unique de règles qui s’appliquent à l’ensemble de l’UE", explique la Commission européenne. Le but : "créer un espace numérique plus sûr dans lequel les droits fondamentaux de tous les utilisateurs de services numériques sont protégés ".

L’enjeu est de taille ; il s’agit surtout de limiter la diffusion de contenus illégaux (incitation à la haine, harcèlement, pédopornographie, etc.), mais aussi d’empêcher autant que possible la vente de produits illicites sur internet. Si les plateformes (Google, Meta, Tik-Tok), ont déjà une responsabilité vis-à-vis des contenus qu’elles hébergent, la nouvelle législation vise à faciliter et harmoniser les procédures de retraits de certains contenus. Pour ce faire, ces géants numériques se doivent de mieux prendre en compte les signalements effectués par des tiers (individus ou associations désignés par les États européens).

Le DSA vise également à limiter les publicités et contenus ciblant les mineurs, ou se basant sur les opinions politiques, les préférences sexuelles, la religion des utilisateurs, etc.

Quelles plateformes ?

Pour l’instant, le périmètre du DSA se limite aux (très) grosses plateformes ou services, avant une généralisation à tous les acteurs du secteur. L’Union a pour l’heure réduit le scope à 19 acteurs majeurs : AliExpress, Amazon Store, App Store, Bing, Booking, Facebook, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube et Zalando.

Certaines ont déjà communiqué sur les mesures qu’elles mettent en place, à l’instar de Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp, etc.), qui a annoncé voilà quelques jours avoir "introduit des mesures de transparence supplémentaires et des options pour les utilisateurs."

Nick Clegg, président du groupe, ne tarit d’ailleurs pas d’éloge sur le DSA, un "élément de régulation des plus complets" qui pousse d’ores et déjà les plateformes à plus de transparence - et pas seulement en Europe. "Depuis février", se félicite-t-il, "les adolescents âgés de 13 à 17 ans dans le monde ne voient plus de publicités basées sur leur activité sur nos applications, comme le fait de suivre certaines publications Instagram ou pages Facebook. L’âge et le lieu de résidence sont désormais les seules informations sur les adolescents que les annonceurs peuvent utiliser pour leur montrer des publicités."

À terme, promet Clegg, "les utilisateurs auront la possibilité (...) d’afficher les résultats de recherche en fonction uniquement des mots qu’ils saisissent, plutôt (...) qu’en fonction de leur activité antérieure et de leurs intérêts personnels."

Quelles sanctions ?

Au-delà de la bonne volonté affichée des plateformes, le DSA est pour le moins contraignant : en cas de non-respect du règlement, le montant des amendes peut aller jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial des sociétés visées. Meta ou Amazon, qui ont écopé d’amendes record (1,2 milliard pour Meta cette année, 741 millions d’euros pour Amazon il y a deux ans, pour des entorses au RGPD), sont prévenues...

Concernant le DSA, en cas de violations répétées, la sanction peut aller jusqu’à une interdiction sur le territoire européen.