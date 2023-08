Pourquoi Trump peut tout perdre en Géorgie

Si Donald Trump s’est montré aussi virulent et nerveux sur son réseau social (Social Truth), mardi dernier, s’est parce qu’il sait pertinemment que son inculpation pénale de ce jeudi - la quatrième en quelques mois - pourrait lui coûter la course à l’élection présidentielle 2024. Non pas parce que les charges sont accablantes - l’ancien président est accusé d’avoir fait pression pour inverser le résultat du vote en Géorgie, un État-clé, lors du scrutin de 2020 - car aux yeux de sa base électorale, l’élection lui a de toute façon été volée.

Pas un procureur fédéral

En réalité, si Donald Trump se débat autant ces jours-ci, c’est parce que s’il devait être condamné et écroué à l’issue d’un procès qui se tiendra vraisembablement avant l’élection 2024, il ne pourra compter sur une grâce présidentielle (de lui-même ou du président élu en 2024), l’affaire étant instruite par l’État de Géorgie et non un procureur fédéral, comme c’est le cas pour ses autres affaires.

D’ici au procès, Donald Trump a déjà négocié sa liberté sous caution contre 200 000 dollars (pour échapper à de la détention provisoire). Mais à des conditions strictes : ce dernier est tenu de ne pas intimider ses coïnculpés et témoins dans l’affaire, ni tenter d’entraver le bon fonctionnement de l’administration judiciaire. Ce qui inclut ses publications (souvent outrancières) sur les réseaux sociaux.

En soirée, ce mercredi, l’ancien président était attendu au micro de Tucker Carlson (ancien animateur complotiste débarqué de Fox New, qui officie maintenant directement via X - ex-Twitter). Trump promettait mercredi une volée "d’étincelles", alors que, dans le même temps, avait lieu sans lui (qui n’a pas voulu y participer), le premier débat de la primaire républicaine.

Rassemblement à Atlanta

C’est que, malgré les inculpations, Donald Trump demeure le favori des sondages pour représenter le camp conservateur américain. Et il compte bien faire de sa venue à Fulton County (Atlanta), un feu d’artifice. Ses partisans ont été invités à se rassembler "pacifiquement" ce jeudi devant la prison du comté, d’après un tract circulant parmi ses plus fervents soutiens. Les manifestants sont priés d’apporter leurs "drapeaux Trump, chemises Trump, casquettes Trump, pin’s Trump" et autres "mégaphones". Sans oublier leur "amour du président Trump".