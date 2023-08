Adrien Devyver et son émission La Grande Forme disparaissent de la grille, de même que La récré de midi. Fanny Jandrain animera la tranche 12 h-13 h avec L’invité(e) de midi, un talk centré sur les souvenirs les plus marquants d’une personnalité. Livia Dushkoff et Hugues Hamelynck prendront le relais entre 13 et 15h pour Seul(e) contre tous, un jeu de culture générale qui opposera un champion à quatre prétendants. Lors de chaque émission, la cagnotte augmentera de 200 euros.

La Première

C’est un peu la mode pour l’instant et la matinale de La Première n’y fait pas exception: François Heureux sortira de son studio lundi 28 août pour animer l’émission depuis une école à Braives. L’opération sera répétée durant l’année. Les amateurs de théâtre noteront dans leur agenda l’arrivée de Kiosk, nouveau rendez-vous culturel autour des arts de la scène avec Cyndia Izzarelli et ses chroniqueurs le samedi de 14 à 15 h. Quant à Jean-Louis Lahaye, son émission L’Heure H – qui figure dans le top des podcasts les plus écoutés – revient pour une deuxième saison avec pas moins de 200 épisodes ! À écouter du lundi au vendredi de 15 à 16h et le samedi de 18 à 19 h. Enfin, Jérôme Ciollin fêtera la 10e saison d’ Entrez sans frapper (lu. au ven., 11h30-13h) avec des Bagarres dans la discothèque itinérantes et des émissions spéciales en public.

Classic 21

Sur la chaîne rock, la grosse nouveauté est – enfin – l’arrivée d’une émission consacrée aux années 90. C’est Delphine Ysaye qui présentera So 90’s le dimanche de 17 à 19 h. On notera que Jean-Jacques Burnel, le bassiste des Stranglers, aura sa chronique dans Coffee on the rock entre 6 et 9 h. Événement à ne pas rater le 13 septembre: Helmut Lotti sera en direct pour un showcase exceptionnel où il s’attaquera au répertoire metal.

Tipik

La matinale de Tipik prend un nouveau départ avec une équipe remaniée: Audrey Piolé se voit entourée de deux nouveaux compères avec Gaëtan Bartosz – débauché chez Contact – et Kristofer Hedia, candidat belge qui s’est fait remarquer dans N’oubliez pas les paroles. La radio salue aussi le retour de Bénédicte Deprez qui animera la tranche 9 h-12 h.

Musiq’3

La matinale (7 h-9 h) de la chaîne dédiée à la musique classique sera animée par Clément Holvoet, entouré par une nouvelle bande de chroniqueurs qu’intégreront notamment Thierry Bellefroid et Hugues Dayez. La grande nouveauté, c’est le retour à l’antenne d’Alfonza Salamone après treize ans d’absence à la RTBF. De 9h à midi, l’ex-voix de l’info sur La Première proposera L’Odyssée, un voyage musical centré sur la transmission et le partage.

DAB +

Surprise: la radio urbaine Tarmac accueille Daddy K le samedi de 21h à 22h pour Reverse, une émission qui célébrera les 50 ans du hip-hop. Rappelons qu’on le retrouvera aussi sur NRJ. Jam, chaîne radio dédiée à la découverte, et Viva + consacrée à la musique des années 60 et 70, font également leur rentrée.