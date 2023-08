La Droptail "Rose Noire" de Rolls-Royce, la nouvelle voiture la plus chère du monde ?

Selon le magazine spécialisé britannique Autocar, la voiture aurait déjà été vendue pour une somme astronomique : environ 25 millions d’euros, soit plus que le précédent record détenu par la "Boat Tail" de... Rolls-Royce (23 millions d'euros).

Si le nom des acheteurs n’a pas été rendu public, il s’agit d’un “couple issu d’une dynastie d’amoureux de l’art et de la mode, à la tête d’une famille internationale éminente et ayant un lien profond avec la France”, précise la marque, citée par nos confrères du Figaro.

601 chevaux, horloge de bord détachable et coffre à champagne intégré

Mais comment expliquer un prix aussi élevé ? La réponse se trouve dans les prestations offertes.

Ce roadster à deux portes et deux places, qui doit son nom à la variété de rose française Baccara, arbore une carrosserie grenade ou noire en fonction de la lumière.

Avec son toit rigide amovible comprenant une partie en verre électrochrome, ce cabriolet est équipé d’un moteur V12 bi-turbo de 6,6 litres d’une puissance de 601 chevaux. Ce bolide peut passer de 0 à 100 km/h en 5 secondes et atteindre la vitesse de 250 km/h.

Par ailleurs, l’habitacle est composé de métal et de 1.603 pièces de bois plaquées à la main. “C’est le travail d’artisanat le plus compliqué, le plus complexe et le plus prohibitif jamais produit”, a déclaré le responsable du design de carrosserie chez Rolls-Royce à Autocar.

Et comme si cela ne suffisait pas, l’horloge du tableau de bord a été conçue par le prestigieux horloger suisse Audemars Piguet. Elle peut même se détacher pour être mise au poignet de l’heureux propriétaire de la voiture. Dernier “petit” détail, un coffre à champagne a été intégré dans le cabriolet.