Frédéric et ses cinq enfants marchent contre le sans-abrisme "C’est à mon tour de les aider"

Mais il découvre alors la difficulté de trouver une location pouvant accueillir toute sa famille. "Quand on décrit sa situation familiale honnêtement, beaucoup de portes se ferment", se souvient Frédéric. C’est d’autant plus stressant qu’il ne peut rester que six mois dans le logement de transit du CPAS.

"J’ai écrit à mon bourgmestre, à Welkenraedt et même au roi. Mais je n’ai reçu que des réponses automatiques…" Il tombe sur l ’ASBL Benoît et Michel. "Ils m’ont dit: “On ne va pas te lâcher.” Ils m’ont trouvé un logement à Theux, avec une chambre pour chaque enfant."

Philippe n’avait plus rien, "pas une fourchette ou un essuie". Un ami vide-grenier l’a meublé, gratuitement. "Ce n’est pas le luxe, ma machine à lessiver est vieille… Mais je suis content d’avoir ma vieille armoire en chêne. "

"C’est mon tour d’aider les autres"

Aujourd’hui, quand les enfants ne sont pas là, Frédéric va à la rencontre des SDF avec l’ASBL Benoît et Michel. "Il y a une pauvreté croissante en Belgique, je vois une maman qui dort parfois avec sa fille dans un lavoir, une autre qui va être expulsée pour non-payement de loyer… Je contacte des entreprises pour l’ASBL, et certaines font un geste, mais ce n’est pas facile d’obtenir quelque chose. Spa Monopole nous a donné une palette de bouteilles d’eau, par exemple… Il y a plein de gens qui n’ont besoin que d’un petit coup de pouce pour s’en sortir. On cherche des solutions."

Et sa solution, dimanche prochain, c’est une marche parrainée avec les enfants, pour rapporter de l’argent à l’ASBL et attirer l’attention sur le problème du sans-abrisme. "On démarre du camp de SDF d’Angleur, et on marche jusqu’à Banneux. C’est une marche de quatre heures. " Les quatre plus grands, qui ont 12, 11, 8 et 6 ans marcheront avec leur papa. Thyago, 5 ans, marchera à son rythme avec Benoît, le papy de l’ASBL. Départ à 10 heures.

ASBL Benoît et Michel, https ://ASBLbenoitetmichel.be/Pour les soutenir: BE90 000 1061018 32