Des soignants formés à l’impact des facteurs environnementaux

Nouvelle forme de morbidité

Médecins, infirmiers, sages-femmes… sont en bonne place pour prendre la mesure des effets néfastes des polluants chimiques, physiques et autres sur la santé, rappelle la Société scientifique de Médecine générale (SSMG).

"On constate, par exemple, que de plus en plus d’enfants souffrent de problèmes neurologiques, de pathologies chroniques comme l’asthme, le diabète de type 1…, explique Céline Bertrand, membre de la cellule environnement de la SSMG. Les professionnels de terrain sont conscients de par leur pratique de l’émergence d’une nouvelle forme de morbidité, à savoir des pathologies chroniques alors qu’avant ils avaient affaire essentiellement à des pathologies infectieuses."

Conscients mais démunis car les soignants ne disposent pas toujours des connaissances et outils nécessaires pour intégrer les aspects de la santé liés aux expositions environnementales. Raison pour laquelle la SSMG organise des séances de sensibilisation et de formation, gratuites et accessibles, aux différents professionnels de la santé.

"On dispose de plus en plus de données sur l’impact des facteurs environnementaux au sens large: qualité de l’air, pesticides, perturbateurs endocriniens, conservateurs dans les aliments ultratransformés… Des études ont démontré que lorsque la femme enceinte est exposée à des perturbateurs endocriniens, cela impacte le développement neurologique de l’enfant. Cela peut se traduire en points de QI perdus, en difficultés de concentration,… Selon d’autres études, l’imprégnation prénatale à certains polluants chimiques serait à l’origine de leucémies infantiles".

Double objectif

L’objectif des formations proposées par la SSMG est double. D’une part, elles visent à conscientiser le personnel soignant à l’impact des expositions environnementales sur la santé. "La plupart des cursus n’abordent pas cette thématique, particulièrement celui de médecine, essentiellement centré sur le curatif, souligne Céline Dubois. Dans le secteur paramédical, les étudiants sont mieux formés mais cela varie très fort d’une haute école à l’autre".

D’autre part, la SSMG entend donner des pistes d’action. Par exemple, concernant les perturbateurs endocriniens, les soignants sont invités à donner une série de conseils pratiques: éviter un maximum les emballages plastiques y compris à la maison pour les boîtes de conservation, celles utilisées pour réchauffer les plats dans le micro-ondes… Au niveau des produits d’hygiène, il faut éviter les molécules problématiques particulièremet pendant la grossesse.

Ce sont des membres de la cellule environnementale de la SSMG qui forment les professionnels de la santé. "L’idée est de générer une pratique de transmission. Les médecins généralistes qui ont déjà été formés à ces aspects-là participent aux formations et les coaniment avec nous. C’est intéressant d’avoir un retour d’expérience des gens qui sont sur le terrain".

Dates des prochaines formations sur ssmg.be