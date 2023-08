Comment aménager un bâtiment tout en protégeant les chauves-souris?

Essentiel: le timing des travaux

”Il convient de considérer le bâtiment dans son état actuel, dit-il. Les bâtiments anciens présentent des interstices, des joints ouverts. Mais à partir du moment où l’on isole, notamment par l’extérieur, on supprime les ouvertures et parfois on enferme une colonie de chauves-souris qui y hiberne. C’est pourquoi, avant tout projet de travaux, il faut faire un diagnostic. C’est gratuit, et Natagora peut y aider, donner les bons conseils. On fait des propositions, on vient avec des solutions pour intégrer des gîtes de substitution à l’intérieur du bâtiment, dans l’épaisseur des murs, et on suggère un timing pour les travaux. Il vaut mieux les faire vers la mi-août, quand les jeunes savent déjà voler, et avant la période d’hibernation, parce qu’il ne faut surtout pas les réveiller en hiver.

Eptesicus Serotinus sortant d'une toiture. C'est une espèce anthropophile. ©Didier Samyn

Didier Samyn va même plus loin. Pour lui, un diagnostic de biodiversité devrait même être obligatoire “comme le PEB”, faire partie des informations que donne le notaire à l’achat d’un bâtiment “afin que chaque candidat acquéreur puisse être correctement informé avant de songer à entreprendre des travaux. Il déplore que peu de personnes disposent, comme lui, des connaissances dans les deux domaines. “La protection de la biodiversité et la construction sont deux mondes qui doivent se rencontrer. Les entrepreneurs sont encore très réfractaires mais cela vient tout doucement. Il y a une demande. Des architectes s’inscrivent dans nos cours nature. Il est important de commencer à former un maximum de personnes et d’expérimenter tout une série de techniques afin de favoriser l’accueil des chauves-souris dans les bâtiments.”

Attention à l’éclairage

Peu de gens le savent, mais certains aménagements qui permettent de sécuriser une colonie en place peuvent faire l’objet de subsides régionaux “qui ne sont pas négligeables. Ça peut aller jusqu’à l’exonération des droits de succession". Ces aides concernent plus particulièrement sept espèces de chauve-souris en Belgique, les zones Natura 2000 et des sites d’un grand intérêt biologique “mais on a aussi des cas particuliers. Tout le monde peut avoir ces aides, il faut voir selon l'intérêt spécifique".

L’éclairage des extérieurs des maisons est aussi un élément à ne pas négliger car pour certaines espèces “lucifuges”, les éclairages sont de véritables barrières. “C’est une catastrophe si on met des lampes partout”, alors que d’autres espèces chasseront au contraire autour des luminaires les insectes qui y sont attirés. Il est également important de favoriser une grande diversité de végétation autour de la maison, de planter des haies, de préserver un jardin aussi sauvage que possible car “chaque chauve-souris se spécialise dans un type d’insectes et la variété des plantes attire des insectes différents.” Enfin, il ne faut pas penser que seul le bâti ancien attire des colonies de chauve-souris qu’il faut préserver. “On a aussi installé des gîtes de substitution dans des bâtiments nouveaux et cela fonctionne”, explique Didier Samyn.

Protéger même les espèces communes

”L’isolement, c’est bien pour le climat, mais la biodiversité était laissée sur le côté. Il est grand temps de pouvoir intervenir, poursuit le spécialiste. Il y a beaucoup de travail car nous sommes en retard par rapport aux autres pays européens. Certains, notamment les pays nordiques, ont isolé les maisons plus tôt que nous et ont vu les colonies de chauve-souris s’effondrer. Nous devons éviter de tomber dans les mêmes travers.” Sur les 24 espèces présentes en Belgique, toutes ne sont pas en danger. Certaines sont plus rares, et davantage protégées par la législation environnementale. Les espèces forestières ont profité de la reforestation et des changements dans les pratiques agricoles alors que les espèces anthropophiles, plus proches de l’homme, sont davantage en déclin. “Mais ce n’est pas parce que des espèces sont plus communes, comme la pipistrelle, qu’il ne faut pas les protéger”, souligne Didier Samyn.

Ce spécialiste participera à la série d’animations que Natagora met en place le dernier samedi d’août en Wallonie et à Bruxelles à l’occasion de la Nuit européenne des chauves-souris : balades nocturnes, films, expositions, animations pour les enfants, etc. Didier Samyn donnera notamment des conférences plus précisément liées au bâti, le vendredi 25 à Nivelles et le samedi 26 à Chaumont-Gistoux, mais aussi en septembre à Villers-la-Ville. Il invite aussi le grand public à faire remonter toute information sur la présence de chauves-souris. “Toutes les colonies ne sont pas connues, il y a encore beaucoup de travail de recherche” avant d’arriver à un cadastre complet des populations présentes chez nous.

Infos : https://www.natagora.be/la-nuit-europeenne-des-chauves-souris