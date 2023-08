À cause de la Coupe du monde de rugby, TF1 mise sur la fiction

Du côté du divertissement, la Coupe du monde de rugby – que la chaîne privée retransmet du vendredi 8 septembre au samedi 28 octobre – vient chambouler l’agenda.

C’est ainsi que la nouvelle saison de la Star Academysera programmée seulement à partir du samedi 4 novembre. Elle devrait durer 12 semaines. Les élèves passeront donc Noël au château, toujours sous la direction de Michaël Goldman. La saison 13 de Danse avec les stars,par contre, n’arrivera à l’antenne qu’en janvier 2024, en binôme avec la saison 13 de The Voice. La diffusion de la 25e saison de Koh-Lanta – qui est déjà tournée – devrait aussi arriver à l’antenne en 2024, tout comme la saison 6 de Mask Singer.

La seule nouveauté à se mettre sous la dent sera Dream Team, nouveau télécrochet produit avec la Fox. Six artistes français (Matt Pokora, Jenifer, Black M, Claudio Capéo, Lara Fabian et Camille Lellouche) formeront des équipes de 5 jeunes chanteurs qui partagent le même univers musical qu’eux. Chaque prestation sera jugée par un jury composé d’Anggun, Lorie, Michael Jones et Chris Marques ainsi que le public. À la fin, une seule équipe remportera la compétition.

Mais alors, que verra-t-on quand il n’y a pas de rugby ? Essentiellement de la fiction française et étrangère.

Cat’s Eyes et Muriel Robin

En fiction francophone, la grosse cartouche, c’est le retour de Cat’s Eyes, série adaptée du manga et dessin animé japonais culte des années 80, en coproduction avec Prime Video. Au casting, on retrouvera Constance Labbé (vue dans Balthazar), Camille Lou (Le Bazar de la Charité, Les combattantes) et Claire Romain ( Ici tout commence). On pointera Rivière-perdue, un polar haletant avec Barbara Cabrita ( H24, Sam) et notre compatriote Nicolas Gob, et Brocéliande, qui offrira à Nolwenn Leroy son premier grand rôle à la télévision.

Cette rentrée sera aussi l’occasion pour Muriel Robin de revenir dans un rôle fort dans le téléfilm Les yeux grands fermés qui aborde la douloureuse question de l’inceste. Elle sera aussi à l’affiche de la mini-série Master Crimes, dans laquelle elle incarnera une prof de psycho-criminologie.

Les séries familiales ne seront pas oubliées, avec notamment La tribu, qui met en scène Alix Poisson et Jonathan Zaccaï à la tête d’une famille recomposée, ou Le nounou, interprété par Booder, qui quittera son quartier pour remplacer sa mère au sein d’une riche famille homoparentale.

On verra aussi Didier Bourdon jouer un avocat dans Le daron ; Lola Dewaere incarner Mademoiselle Holmes, l’arrière-petite-fille du célèbre Sherlock ; François-Xavier Demaison devra gérer sa famille pour le moins encombrante dans Le négociateur; Chantal Ladesou, ancienne chroniqueuse judiciaire, reprendra du service dans Le fil d’Ariane et Julien Doré incarnera un flic pas comme les autres avec Panda. Quant à Arnaud Ducret, il intégrera un commissariat marseillais pour Mercato.