Crise économique: la Chine prise dans un cercle vicieux

Ainsi, la croissance a singulièrement faibli cette année, particulièrement au second trimestre (0,8%), tandis que le chômage, notamment chez les jeunes, a atteint des proportions inquiétantes (plus de 21% des 18-24 ans sont sans emploi). Au point que le gouvernement ne publie plus, depuis une semaine, les données en la matière.

Moins de prêts

Autre signe de ralentissement, les prêts aux ménages, qui ont atteint le mois dernier leur niveau le plus faible depuis 2009. Pour tenter de stimuler l’activité, la Banque centrale a de nouveau réduit lundi un taux directeur, après une mesure similaire déjà la semaine dernière. Il s’agit du "LPR" à un an, qui constitue la référence des taux les plus avantageux que les banques peuvent offrir aux entreprises et aux ménages, a été réduit de 3,55% à 3,45%. Ce taux avait déjà été abaissé en juin. Celui à cinq ans, référence pour les prêts hypothécaires, est quant à lui inchangé à 4,2%.

Très suivis par les marchés, ces deux taux sont à leur plus bas historique. Une décision, anticipée par les économistes, qui est censée encourager les banques commerciales à accorder davantage de crédits et à des taux plus avantageux. La mesure doit permettre par ricochet de soutenir l’activité.

Craintes

Mais la Chine avance à tâtons en ce qui concerne d’autres mesures de relance, le pays étant lesté par une crise immobilière sans précédent, un secteur qui représente environ un quart de son PIB.

Après les pertes abyssales et répétées du second promoteur immobilier chinois Evergrande (placé en procédure de faillite aux États-Unis la semaine dernière), c’est le numéro 1 du secteur, Country Garden, qui vient d’annoncer de sérieuses difficultés financières, ne pouvant honorer plusieurs remboursements d’emprunts. Conséquence immédiate, le promoteur a vu son cours chuter de 40 % et va être éjecté de la bourse de Hong Kong.

Dans les deux cas, ces difficultés sont la conséquence d’un endettement record alors même que la demande en biens immobiliers a ralenti, notamment pendant la crise du covid.

Endettement caché

Le marasme immobilier en cours, et la baisse des prix qui l’accompagne, n’implique pas seulement les entreprises du secteur. Comme le souligne le dernier bulletin d’analyse économique du bureau chinois du Trésor français, les gouvernements locaux, déjà lourdement endettés, subissent de plein fouet cette crise, eux qui comptent sur des recettes provenant de l’immobilier.

Dernièrement, ces recettes "issues de la cession des droits d’usage des terrains ont représenté en moyenne plus de 40% des recettes publiques, avec une dépendance encore plus forte dans certaines régions", alerte le Trésor français, qui a remarqué "une chute des recettes de ventes des baux de 23,2% l’année dernière." En conséquence, "les autorités chinoises, tout en maintenant les déclarations sur l’absence de garantie publique sur ces dettes ‘cachées’, appellent donc désormais à ‘désamorcer les risques liés’ à la dette des gouvernements locaux, en les restructurant". Le gouvernement chinois a sorti l’artillerie lourde voilà une dizaine de jours, autorisant, selon le média économique Bloomberg, les gouvernements provinciaux à lever environ 1 000 milliards de yuans (138,35 milliards de dollars) pour éponger (partiellement) leur endettement. De quoi se donner un peu d’air, et encore : selon les données du FMI, ces dettes locales, cachées, s’élèveraient actuellement à 66 000 milliards de yuans (8000 milliards d’euros). L’équivalent de la moitié du PIB chinois.