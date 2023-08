Concours d’entrée en médecine : c’était la dernière semaine de cours préparatoires

Il ne s’agit pas d’une préparation de dernière minute dans son cas. Parallèlement à sa rhéto en maths fortes et sciences fortes, la jeune fille a suivi les cours préparatoires de l’UNamur pendant 16 samedis, de 8 h 40 à 15 h 40. "Mais là, on était dans un auditoire, on n’a pas pu revoir toute la matière, ni poser des questions parce qu’on était trop nombreux. Ces dix jours m’apportent beaucoup: on est seulement onze en classe !"

À une semaine du concours, elle se sent prête. "J’ai déjà testé mon niveau sur quelques examens des années précédentes, et ça se passe bien. Ce qui me fait le plus peur, dans la partie sciences humaines du concours, c’est le raisonnement. Pour la partie scientifique, c’est la physique."

Un concours, pas un examen

L’épreuve du 25 août 2023 a cette toute nouvelle caractéristique d’être un concours, et plus un examen d’entrée.

L’épreuve aura lieu à Brussels Expo, de 9 h 30 à 17 h, vendredi prochain. À son terme, l’admission ne sera pas forcément délivrée à tous les candidats ayant réussi les tests, seulement aux mieux classés. En sciences médicales, 1 366 attestations d’admission pourront être délivrées, dont 204 aux étudiants non-résidents. Pour la filière sciences dentaires: 177 attestations, dont 26 aux étudiantes et étudiants non-résidents. Ces chiffres ont été calculés sur base d’une formule tenant compte, d’une part, du quota de numéros Inami octroyés pour l’année correspondante par le fédéral et, d’autre part, d’un taux de déperdition

Pour Sara, ça change la donne. "Même si je me suis préparée au mieux, et que je devrais réussir les épreuves, je ne sais pas où je me situe par rapport aux autres…"

La semaine prochaine, elle révisera encore. Mais pas jeudi, "là, j’ai prévu de faire une balade avec ma maman, pour me changer les idées".

Et son plan B ? "Je n’en ai pas. Je me dis que prévoir un plan B maintenant, c’est me dire “Ce n’est pas grave si je rate.” Alors je mise tout là-dessus… et on verra."

"Le taux de réussite en première médecine est passé de 30% à 70%"

Il y aura eu quelques tâtonnements par rapport à l’admission aux études de médecine. Après la formule boiteuse du concours, en fin de première année d’étude, c’est en 2017 qu’a été instauré un examen d’entrée.

La transformation de l’examen en concours ne change pas grand-chose pour les universités, qui se sont organisées, au cours des années. Toutes proposent des modules variés pour préparer les élèves de secondaire. "À l’UCLouvain, nous avons adapté notre formule au fait qu’il n’y a plus qu’une session, fin août. Mais le passage au concours n’a pas incité davantage d’élèves à s’inscrire chez nous. Il y en a eu cette année 750, comme les autres années au total, au travers de deux modules en cours d’année", explique Françoise Smets, doyenne de la faculté de médecine.

"Début juillet, nous avons proposé pour la 1re fois une simulation gratuite, c’est-à-dire passer un test élaboré sur base des questionnaires des années précédentes, en conditions plus ou moins réelles, et avoir accès gratuitement à un feed-back. sur leurs erreurs. Et en fonction de cela, ils ont pu voir s’ils avaient des lacunes, et s’inscrire au module 4, le module intensif de l’été, et pas forcément dans toutes les matières." Et ce module 4 se déroule soit en présentiel, avec proposition de logement à Woluwe, pour les étudiants qui habitent trop loin, soit en co-modal. Il y a des vidéos enregistrées, des exercices sur place, mais aussi des forums où l’on peut poser ses questions.

Un taux de réussite inversé

L’épreuve située avant la première BAC a changé la donne au niveau de la réussite des étudiants, inversant le taux de réussite, selon la doyenne. "Avant, le taux de réussite était dans la moyenne des autres facultés, soit 20 à 30%. Aujourd’hui, il est de plus ou moins 70%, assez proche des ingénieurs civils, qui ont, eux aussi, un examen d’entrée."

L’épreuve d’admission permet de s’assurer que les étudiants ont une bonne connaissance de base en sciences. "Il faut être capable de comprendre la chimie, la biochimie, la physique, la biologie, etc. Cela permet d’éviter que des étudiants restent deux ou trois ans en première année parce qu’ils n’avaient pas ces capacités-là. C’est tout le problème de la transition entre le secondaire et le supérieur."

Et le questionnaire de sciences humaines, est-ce un simple prétexte pour recaler les jeunes ? "Non, pas du tout, le jury de l’épreuve base ses questions sur la littérature, pour essayer d’avoir des questions représentatives. Est-ce que ça permet d’exclure des médecins qui n’ont vraiment pas d’empathie ? Est-on sûr de sélectionner ceux qui en auront le plus ? Sans doute pas, à 18 ans, tellement de choses vont changer par après… ça ne peut pas être parfait !"