Déjà cinq citoyens abattus par la police belge en 2023 : “Répondez à l’injonction policière et ne tentez pas de mettre la vie d’autrui en danger”

”Pour le même pris, le conducteur du quad qui a renversé le collègue policier le tuait. Il a quelque part agressé, mis en danger la vie d’autrui et n’a pas répondu aux injonctions”, insiste cet officier de police judiciaire. “Je le répète: on a quelqu’un qui a mis en danger la vie d’autrui, il s’agit même d’une agression caractérisée avec un véhicule (lequel est considéré comme une arme).” Le policier n’avait, selon notre interlocuteur, d’autre choix que de faire feu en sa direction. Avant de lancer un message aux citoyens : “Il faut répondre à l’injonction et ne pas tenter de fuir et de mettre la vie d’autrui en danger.”

”Le policier qui a tiré est en état de choc parce qu’on n’est pas formé pour tuer quelqu’un”

”Il semble, d’après les premiers éléments de l’enquête, que le policier qui a fait usage de son arme, soit dans les conditions de légitime défense, mais l’enquête devra le déterminer. Le policier qui a tiré est en état de choc parce qu’on n’est pas formé pour tuer quelqu’un. On est formé à la maîtrise de la violence en espérant ne jamais faire usage de son arme. Cela reste traumatisant d’utiliser son arme.”

”De plus en plus de personnes tentent d’éviter un contrôle de police”

Selon cet enquêteur, la violence urbaine est en augmentation. “Et de plus en plus de personnes tentent d’éviter un contrôle de police, prenant ainsi des risques inconsidérés.”

Cinq policiers abattus par des policiers en 2023 en Belgique (rappel des faits)

Cinq civils ont été abattus par la police en Belgique en 2003. À Héron, le 28 février, Loïc Vanderroost, 29 ans, est abattu après avoir agressé un policier dans la maison familiale à Waret-l’Evêque (Héron). Le jeune homme souffrant de problèmes psychologiques constituait un danger pour sa famille et pour lui. Reclus dans la cave de la maison familiale, il se serait rué sur un policier avec un couteau à la main.

Le second drame s’est noué le 21 mars à Uccle où la police a été appelée par le personnel de l’institut psychiatrique Fond’Roy pour un patient décrit comme “agressif” âgé de 49 ans. Là aussi, l’individu se serait muni d’une arme blanche, et les policiers intervenants ont alors “été amenés à utiliser leur arme de service”, selon le parquet, blessant mortellement le quadragénaire.

Le 23 mars, Imed, 42 ans, papa de deux enfants de 4 et 12 ans, est poursuivi par deux combis et une voiture de police. Une course-poursuite au cours de laquelle il trouvera la mort à Seneffe après que sa voiture a essuyé cinq balles.

À Gouvy, le 3 avril, Jacky, un Liégeois de 40 ans, se trouvait alcoolisé dans le camping. Lorsque les policiers se sont approchés de lui, il portait deux couteaux et se montrait menaçant. “Il n’a pas répondu aux injonctions et a fait un mouvement brusque en direction des policiers”, selon le parquet. “L’un d’eux a ouvert le feu”, entraînant une issue dramatique pour le Liégeois.

Et cette fois-ci, c’est un trentenaire qui a trouvé la mort à Oupeye.