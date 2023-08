Incendies de forêts : l’après sera peut-être pire

Au moment d’évoquer "l’après", la question de la régénération de ces forêts brûlées, ce paramètre changement climatique est d’ailleurs incontournable, analyse Caroline Vincke.

Triple peine pour les forêts

Comme les tempêtes, les canicules, les sécheresses ou les inondations, les incendies font depuis toujours partie du cycle vie-mort-vie des forêts, explique la professeure en écologie forestière et en anatomie des bois à l’UCLouvain.

"Les forêts ont intégré ces différentes perturbations et elles peuvent même parfois en tirer un bénéfice."

C’est par exemple le cas d’une tempête qui en mettant de grands arbres au sol (souvent les plus faibles), libère de la lumière et permet aux arbrisseaux de se développer et ainsi de rajeunir la forêt. Parfois, même la chaleur d’un incendie sur l’écorce de certaines essences peut dynamiser et stimuler la germination.

Mais ça, c’était avant devrait-on écrire. Avant que le changement climatique augmente la fréquence et l’intensité de ces perturbations.

Ainsi par exemple, une étude bioclimatique a montré qu’après la grande sécheresse de 2018, celles pourtant moins fortes de 2019 et 2020, ont eu des "arrières effets" plus délétères. Parce que la forêt n’a pas eu le répit nécessaire pour se remettre et s’est présentée affaiblie face à de nouveaux événements extrêmes.

"Si un incendie arrive après une sécheresse et une canicule, c’est un peu la triple peine pour la forêt", dit Caroline Vincke.

D’autant plus que ces phénomènes climatiques augmentent à la fois la fréquence et l’intensité de ces incendies qui profitent d’écosystèmes forestiers plus secs et donc plus vulnérables encore.

Dans une situation "normale", un incendie détruit surtout les parties aériennes des arbres. Mais certains arbres peuvent redémarrer depuis leur base et le banque de graines contenue dans le sol permet aussi une régénération naturelle de la forêt.

Mais si une sécheresse a préparé le terrain, la biomasse souterraine peut aussi être lourdement affectée. "Et si une inondation survient à la suite d’un tel phénomène, tout sera balayé et les effets sur la forêt seront encore pires."