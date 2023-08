À 3 ou 4% d’intérêt le bon d’État va-t-il provoquer une razzia des épargnants la semaine prochaine ?

Actuellement, le marché professionnel demande 3,60% sur la dette à court terme de la Belgique. Quant au taux interbancaire à un an, il est de 4%. Le bon d’État, dont la souscription pourra se faire du 24 au 31 août, devrait donc se situer dans cette fourchette de 3,60% à 4%. Soit plus de double que pour les bons d’État… à 10 ans proposé l’an dernier à la même époque. Et ce sera aussi largement supérieur à ce que proposent les comptes épargne des banques belges: aux alentours de 0,50% à 1% pour le taux de base et, au mieux, 2 à 2,50% si on y ajoute la prime de fidélité.

"La rémunération du bon d’État sera enfin plus en ligne par rapport aux marchés financiers et cela récompensera mieux l’effort d’épargne", note le professeur d’économie Étienne De Callataÿ.

Une vraie bonne affaire alors ce bon d’État ? Sous réserve du taux qui sera fixé mardi, oui, juge l’économiste. D’une part parce que la fiscalité, avec le précompte abaissé à 15%, est intéressante. Car même si les premiers 1 000 euros d’intérêt d’un compte bancaire sont exonérés, la différence de taux donnera largement l’avantage. "D’autre part, d’un point de vue sécurité, l’État sera toujours plus solide qu’une banque."

"Payé avec nos impôts"

Pour l’État belge, qui s’attend à une souscription d’au moins 1 milliard d’euros, une telle opération est-elle également intéressante ? "Ce sera toujours moins cher pour lui que de se financer auprès des banques ou des assurances", répond le professeur De Callataÿ.

Un avis que ne partage pas totalement Philippe Ledent si le taux proposé devait effectivement dépasser les 3,60%. "Si le taux est très généreux, il ne faut pas perdre de vue que ce sera avec nos impôts qu’il sera payé, dit le senior Economist de chez ING Belgium. Ce serait quand même bizarre de rémunérer ceux qui ont les moyens d’épargner avec l’argent des contribuables."

Un commentaire protectionniste face à un bon d’État qui vient directement concurrencer les banques, et alors que le ministre Van Peteghem n’a pas caché qu’il s’agit aussi d’un moyen pour pousser les institutions bancaires à augmenter leur taux ? Non, car Philippe Ledent dit ne pas croire à un transfert massif de l’argent des comptes épargne vers les bons d’État. "Il y a déjà des mois qu’existent des alternatives plus rémunératrices que le compte épargne, dit l’économiste d’ING. Je ne vois pas pourquoi celle-ci, soudainement, provoquerait des mouvements importants alors que ce n’est pas le cas pour les autres alternatives." Réponse la semaine prochaine.