"Ma mère n'arrive pas à se réveiller": un enfant de 7 ans sauve sa mère en appelant les pompiers (vidéo)

7 ans mais déjà beaucoup de sang froid. Ce lundi 14 août, les pompiers des Yvelines ont reçu un appel particulier. Au bout du fil, un enfant de 7 ans dont le courage a permis de sauver sa maman, inconsciente. L'appel a été enregistré par les pompiers. On peut y entendre la conversation entre la centrale d'appel et le jeune garçon. "Bonjour, ma mère n'arrive pas à se réveiller, venez", commence-t-il. Ensuite, l'enfant répond avec calme et discernement à toutes les questions de l'opérateur.