La pose de faux ongles peut provoquer des réactions allergiques

La pose répétée de ces faux ongles n’est pas sans risque, comme en témoigne Dominique Tennstedt, professeur émérite à l’UCLouvain. "On voit très régulièrement des cas d’allergies, notamment chez des jeunes filles. L’allergie se manifeste autour des ongles et au niveau de la pulpe des doigts, pas sur l’ongle qui est mort. C’est de plus en plus fréquent parce que les faux ongles sont très à la mode".

La plupart des réactions allergiques sont provoquées par les méthacrylates et acrylates, présents dans les colles et les vernis semi-permanents. "C’est la phase qui précède la polymérisation (NDLR: les molécules se lient pour former des matières plastiques) qui est problématique, au tout début de la pose, précise le dermatologue. Une fois polymérisés, ces composants ne sont plus allergisants".

Les ongles artificiels sont devenus la première cause d’allergie aux acrylates et méthacrylates, pourtant présents dans d’autres secteurs (médical, paramédical, industriel,…). Cette allergie est devenue une maladie professionnelle chez les esthéticiennes et prothésistes ongulaires, souligne Dominique Tennstedt.

Un eczéma parfois bien ancré

L’allergie se manifeste au niveau de la peau qui entoure les ongles, généralement dans les deux jours qui suivent la pose. "Jamais lors de la première pose, au minimum à la 2e ou la 3e pose, le temps que le corps s’allergise ".

Les personnes allergiques développent un eczéma intense qui provoque de fortes démangeaisons. "Elles peuvent également développer des lésions à distance, sur le visage ou bien d’autres parties du corps, ayant été en contact avec les faux ongles. C’est ce que l’on appelle des lésions manuportées".

Comme pour un eczéma classique, le dermatologue prescrit une crème à la cortisone "puissante, car ce sont des eczémas qui sont parfois très ancrés. Comme dans toutes les allergies, la personne devra éviter par la suite le recours aux ongles artificiels. Une fois que l’on est allergique, on l’est pour la vie entière et on peut le devenir à tout moment".

Si on ne soigne pas rapidement cette allergie et que l’on continue à recourir aux ongles artificiels, cela peut provoquer une déformation des ongles. "Cette dernière n’est pas irréversible mais il ne faut pas oublier qu’un ongle met entre 6 mois et 8 mois pour repousser complètement", prévient le Pr Tennstedt.

Les ponçages répétés et les produits chimiques fragilisent les ongles naturels jusqu’à les décoller parfois, c’est pourquoi il est recommandé de ne recourir aux ongles artificiels que de manière occasionnelle et de ne pas les garder plus de quelques jours.