La colchicine est devenue un traitement pour prévenir le risque cardiovasculaire

Le traitement est également connu des cardiologues, qui l’utilisent pour traiter la péricardite, "car il est aussi efficace voire plus que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et ne provoque pas des ulcères à l’estomac" précise le Dr Hoffer.

En traitement préventif

En juin 2023, la food and drug administration américaine (FDA) a recommandé l’usage de la colchicine en prévention secondaire du risque cardiovasculaire, donc chez les patients qui ont eu un incident cardiovasculaire antérieur.

"La maladie artérielle a une composante inflammatoire, et plus cette composante est importante, plus le risque est grand. Un intérêt croissant est porté aux médicaments qui peuvent faire baisser l’inflammation. Les statines – médicaments contre le cholestérol – que l’on donne systématiquement en prévention secondaire, ont démontré un certain degré d’efficacité sur l’inflammation, mais de façon assez marginale. La colchicine a montré dans deux études randomisées une réduction des événements cardiovasculaires après un 1er incident."

La société américaine de cardiologie (AHA) a émis une recommandation pour l’usage de la colchicine. "C’est une recommandation de classe 2, indique le Dr Hoffer, ce qui veut dire qu’il y a un possible effet bénéfique mais les données sont insuffisantes pour que ça devienne d’emblée le traitement qui s’impose. " Pourquoi cette réserve ? "Les deux études sont sérieuses et vont dans le bon sens, mais on est encore au début du processus. Il existe, en outre, un délai entre la parution des résultats d’études cliniques et leur implémentation dans les recommandations."

Pour des événements récurrents et rapprochés

À qui prescrit-on de la colchicine en Belgique ? "On donne le traitement de façon systématique à un patient qui fait des événements récurrents et rapprochés, parce qu’on subodore que l’évolution de la maladie est due au fait que le processus inflammatoire est plus important que chez quelqu’un qui fait un infarctus à 50 ans et n’aura plus de problème dans sa vie."

Utiliser la colchicine en prévention primaire, chez toute la population, passé un certain âge, n’est pas à l’ordre du jour. " Des recherches sont en cours, ciblant notamment les patients les plus exposés au risque de développer une maladie cardiovasculaire: les personnes diabétiques, insuffisants rénaux et avec hypercholestérolémie sévère".

Pas la solution miracle

La colchicine n’est pas encore un remède miracle, parce qu’elle s’accompagne d’effets secondaires, comme des crampes abdominales et la diarrhée.

"De plus, elle agit sur les cellules de l’inflammation, et en particulier les polynucléaires neutrophiles – un sous-groupe de globules blancs – et donc il faut surveiller les globules," ajoute le Dr Hoffer.

Et enfin, il y a des interactions médicamenteuses avec de nombreux autres traitements fréquemment pris par la population cible: "Il faut être également conscient que la colchicine peut accroître la toxicité des statines, de certains antibiotiques ou antimycotiques et, chose potentiellement plus dangereuse, des médicaments anticoagulants."